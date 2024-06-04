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洪水買斷房計畫 無奈之舉

紐約客談

紐約市政府以及皇后區近日又重提洪水買斷房(Flood Buyout)計畫，有意以市場價來收購皇后區法拉盛等高風險洪水地區的房屋，據了解，這也是紐約市首次提出收購遠離海岸的內陸物業計畫。

這對於居住在法拉盛凱辛納公園周邊或是東法拉盛的居民來說，不失為一個有成效的舉措。這些住在內陸地區的居民，常常因不住在海邊的地理原因而無法購買水災險，因此在家中被淹水後，也無法得到保險公司的索賠或是要保的要求。

而政府在近幾年，則也不太能負擔用於地基維修與家電賠償的損失金。例如紐約市主計長辦公室，此前就援引判案先例，以紐約市政府無需對「異常和過度降雨」造成的損害負責為由，拒絕了所有民眾有關颶風艾妲的4703宗賠償申請。

當沒有辦法用保險覆蓋損失、而又從政府機構得不到任何賠償時，除了自行清楚災後現場、購買防洪設備，就是搬家售房。然而防洪設備既昂貴，又無法保障在紐約老舊的下水道系統的障礙之下，每次成功做到第一時間洩洪，因此搬家對於有條件的居民來說，成為了一個無奈之下的可靠選擇。

於是可以看到，在法拉盛以東、約154街至166街及17大道至30大道，這個曾是華人購買獨立屋的熱門地段，如今則有約一成房都在掛牌「出售」，而不少家門前則築起防水的高牆。

而若政府樂意以公平市場價來買斷這些房子，居民們則可以遷離洪水高風險區，也避免頻繁撤離和修復的壓力和財務負擔。不過，買斷房也很可能十分耗時。確保資金到位、和房主與租客們談判、設定完整的搬遷計畫和激勵措施、並與大量居民無語言障礙地溝通，對於政府，也都是挑戰和經濟成本。

法拉盛 紐約市 洪水

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