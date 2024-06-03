布碌崙90歲導護員守護學童安全45年 本月底退休

90歲的Maggie Poston在布碌崙公園坡的第六大道和林肯廣場十字路口守護學童過馬路45年，這個月底準備退休。(翻攝PIX11新聞畫面)

90歲的導護員瑪姬（Maggie Poston）終於準備退休 ，過去46年她都在布碌崙 公園坡第六大道和林肯廣場的十字路口守護學童過馬路，她站崗的地方也被當地人暱稱為「瑪姬小姐的角落」，她說退休的心願是想去旅行多看看這個世界，希望能到牙買加旅行。

紐約郵報（New York Post）報導，瑪姬1978年開始在PS 282路口指揮交通，當年她44歲，喪偶並育有兩個孩子，當時總統是卡特，紐約市 長是郭德華（Ed Koch），流行樂團比吉斯(Bee Gees)的歌曲是排行榜冠軍，電影《火爆浪子》（Grease）剛上映。

瑪姬原本在連鎖零售商蒙哥馬利沃德（Montgomery Ward）工作，但她上班的店舖後來關閉，一個朋友告訴她導護員有開缺，她前往應徵，她說她當時需要工作，「我很喜歡孩子」。

從此，每天上午9點半和中午，瑪姬便會站在路口指揮交通，守護學童過馬路。瑪姬的上司、導護協調員伊達（Ida Ripo-Ramos）說，瑪姬一直在崗位上，從沒看她坐著。

在一個春天的早晨，一個媽媽推著嬰兒車從瑪姬身邊走過，突然又轉身走回瑪姬身邊，讚美她真的很棒，瑪姬謙虛地回應，笑著說「大家都認識我」。

冬天時，瑪姬會站到靠近學校那一側，夏天時她會站在對街有樹蔭遮陽處，她不在意下雪，認為下雨天是最可怕的；過去45年來，她幾乎從不請假。

早上和中午站崗間的時間，瑪姬會走約一英里回到她位於展望高地 (Prospect Heights) 的四樓租屋處，做自己的事情，但她從不睡回籠覺，以避免中午崗遲到。