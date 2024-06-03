布碌崙90歲導護員守護學童安全45年 本月底退休
90歲的導護員瑪姬（Maggie Poston）終於準備退休，過去46年她都在布碌崙公園坡第六大道和林肯廣場的十字路口守護學童過馬路，她站崗的地方也被當地人暱稱為「瑪姬小姐的角落」，她說退休的心願是想去旅行多看看這個世界，希望能到牙買加旅行。
紐約郵報（New York Post）報導，瑪姬1978年開始在PS 282路口指揮交通，當年她44歲，喪偶並育有兩個孩子，當時總統是卡特，紐約市長是郭德華（Ed Koch），流行樂團比吉斯(Bee Gees)的歌曲是排行榜冠軍，電影《火爆浪子》（Grease）剛上映。
瑪姬原本在連鎖零售商蒙哥馬利沃德（Montgomery Ward）工作，但她上班的店舖後來關閉，一個朋友告訴她導護員有開缺，她前往應徵，她說她當時需要工作，「我很喜歡孩子」。
從此，每天上午9點半和中午，瑪姬便會站在路口指揮交通，守護學童過馬路。瑪姬的上司、導護協調員伊達（Ida Ripo-Ramos）說，瑪姬一直在崗位上，從沒看她坐著。
在一個春天的早晨，一個媽媽推著嬰兒車從瑪姬身邊走過，突然又轉身走回瑪姬身邊，讚美她真的很棒，瑪姬謙虛地回應，笑著說「大家都認識我」。
冬天時，瑪姬會站到靠近學校那一側，夏天時她會站在對街有樹蔭遮陽處，她不在意下雪，認為下雨天是最可怕的；過去45年來，她幾乎從不請假。
早上和中午站崗間的時間，瑪姬會走約一英里回到她位於展望高地 (Prospect Heights) 的四樓租屋處，做自己的事情，但她從不睡回籠覺，以避免中午崗遲到。
瑪姬將於本月底學期結束時退休，她說，擔任導護員的過去40年，她看到些微變化，現在人和車更多了，但大家都會聽她的指令，「我說停就停，說走就走」。
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