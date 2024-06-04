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美福州亭江聯合總會12周年慶 籌備開跑

記者范航瑜／紐約報導
「美國福州亭江聯合總會成立十二周年暨第六屆新職員慶典」籌備會在曼哈頓華埠的金滿庭酒樓舉行。(記者范航瑜／攝影)
「美國福州亭江聯合總會成立十二周年暨第六屆新職員慶典」籌備會在曼哈頓華埠的金滿庭酒樓舉行。(記者范航瑜／攝影)

「美國福州亭江聯合總會成立十二周年暨第六屆新職員慶典」籌備會日前在曼哈頓華埠的金滿庭酒樓舉行。美國福州亭江聯合總會創會主席鄭廷勇、候任主席林新及歷任主席出席了活動。現場共有60多位嘉賓參加會議，共同商討慶典籌備事宜。

主辦方於籌備會上宣布，總會成立慶典將於9月28日(周六)在法拉盛君豪大酒樓舉行。該慶典同時也將是美國福州亭江聯合總會第六屆主席的就職典禮，屆時林新將會擔任新任主席。

林新致詞感謝了亭江聯合總會的各位元老、鄉村主席以及僑領們的支持，並表示自己一定不負眾望，盡心竭力搞好會務工作；團結鄉親，帶領鄉親，為華人權益，社區繁榮，鄉親福祉奉獻自己的力量。

據林新介紹，美國福州亭江聯合總會自創會以來，現已走過了12周年歷程。「在這12年中，我們本著關心服務旅美亭江鄉親，促進社區繁榮，為美中兩國人民友誼努力發揮橋梁紐帶作用。」他表示在自己的帶領下，將會努力爭取幫助華人融入美國主流社會，促進美國當地華人社區的發展與繁榮。

除了鄭廷勇和林新以外，美國福州亭江聯合總會榮譽總顧問陳恆、陳倫東，永遠榮譽主席倪周盆、美國福建同鄉會名譽主席鄭思祺、美國福建慈善基金會主席林德明等60餘人出席了本次籌備會。

華人 華埠 法拉盛

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