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亞平會50周年慶 曲怡文撥款40萬支持

記者范航瑜／紐約報導
曲怡文(右)現場為亞平會撥款40萬元，並表示希望這筆錢能使亞平會幫助更多的人。(記者范航瑜／攝影)
曲怡文(右)現場為亞平會撥款40萬元，並表示希望這筆錢能使亞平會幫助更多的人。(記者范航瑜／攝影)

亞洲人平等會(Asian Americans for Equality，AAFE，亞平會)日前在翠貝卡屋頂會所(Tribeca Rooftop)舉行成立50周年晚宴，多位聯邦、州與市級民選官員與會同慶。州參議員曲怡文為亞平會撥款40萬元。現場還為州參議員劉醇逸頒獎。

亞平會行政總監俞思亮(Thomas Yu)表示，過去50年來，亞平會一直致力於推動紐約市亞裔弱勢社區的種族、社會和經濟正義。他說：「這個裡程碑讓我們反思不斷發展的旅程。我們從基層組織崛起到今天，以及未來50年和更長時間將會帶來什麼。」

州參議員曲怡文回憶，幾年前，幾個華人在布碌崙(布魯克林)購置了一套住宅，卻遭遇詐騙，最終房財兩空。亞平會得知後，立刻與相關民選官員辦公室合作，幫他們成功追回房產。「亞平會讓這群華人擁有了自己的房產，成為了真正的業主，讓他們實現了自己的美國夢，」曲怡文說。曲怡文現場為亞平會撥款40萬元，並表示希望這筆錢能使亞平會幫助更多的人。

晚宴開始前，亞平會多位創辦人從全美各地返回紐約舉行研討會，討論了華裔社區在過去50年間的挑戰與發展。亞平會首任行政總監顧懷敏(Doris Koo)、前市議員陳倩雯(Margaret Chin)和亞平會董事局主席譚潔華(Lydia Tom)參與了討論。

晚宴現場，亞平會還為州參議員劉醇逸(John Liu)頒獎，劉醇逸特別感謝了亞平會的工作，肯定了亞平會50年來為亞裔社區的權益而奮鬥的努力。現場還特別緬懷了攝影記者李揚國。

亞平會起源於1974年曼哈頓華埠街頭。當時，一家私人開發商拒絕在孔子大廈項目中雇用亞裔工人，社區活動人士因此行動起來。「我們將一起以社群力量的勢頭開啟未來幾十年的序幕。無論是50年前，還是今天，這一使命同樣重要，」俞思亮說。

亞平會舉行50周年慶，多位聯邦、州與市級官員與會同慶。(記者范航瑜／攝影)
亞平會舉行50周年慶，多位聯邦、州與市級官員與會同慶。(記者范航瑜／攝影)
亞平會行政總監俞思亮(Thomas Yu)表示，過去50年來，亞平會一直致力於推...
亞平會行政總監俞思亮(Thomas Yu)表示，過去50年來，亞平會一直致力於推動紐約市亞裔弱勢社區的種族、社會和經濟正義。(記者范航瑜／攝影)
亞平會還為州參議員劉醇逸(左一)頒獎。(記者范航瑜／攝影)
亞平會還為州參議員劉醇逸(左一)頒獎。(記者范航瑜／攝影)

參議員 亞裔 華人

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