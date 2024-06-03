情侶打架 路人勸和反遭男方槍擊

曼哈頓地鐵再爆槍擊案，一男子好心勸架卻不幸中槍。(記者許君達／攝影)

紐約地鐵2日凌晨再爆車廂內槍擊 案，一名31歲的男子被擊中手部後送醫，現無生命危險。嫌犯則仍然在逃。

案件發生於2日凌晨2時30分許，事發地點為一列正行駛在曼哈頓上東區86街地鐵站 的4號線列車上。根據警方透露的信息，案發前車廂內一對情侶爆發口角，隨後開始大打出手。與吵架者素不相識的受害人試圖上前勸解，卻被捲入其中。在衝突過程中，男性嫌犯突然掏出槍並開火。勸架的受害人據報並非嫌犯的槍擊目標，但由於其槍法太差，導致受害人的左手部位不幸中槍。

槍擊發生後，嫌犯迅速逃離車廂，受害人則被送往附近的康乃爾大學醫學院(Cornell University Medical College)接受治療，現生命無憂。

截至發稿時，警方尚未確認在逃嫌犯的身分。根據目擊者提供的信息，嫌犯為一名長髮男子，留辮子，雙臂有紋身。

紐約市雖是全美控槍政策最嚴厲的城市之一，但涉槍犯罪率居高不下，而在密閉的地鐵內發生的槍擊案更容易引發市民對於公共安全的擔憂。今年3月，在布碌崙(布魯克林)的地鐵車廂內發生一起與本案類似的槍擊案件，當時嫌犯曾在衝突中試圖拔槍威脅他人，卻被對方制服，然後奪下槍朝嫌犯頭部開槍。今年2月，布朗士 則接連發生兩次地鐵槍擊事件，造成無辜路人中槍身亡。