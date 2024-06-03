防熱浪傷人 市府公布避暑指南

夏日來臨，紐約市出台避暑指南。(市長辦公室提供)

紐約人正經歷著更多的極端天氣事件。隨著夏季的來臨，市府日前宣布一份夏季避暑安全計畫，幫助市民避暑，市府同時還宣布了居民防備颶風 和空氣質量問題的指南。

據統計，每年夏天有350名紐約人因夏季高溫 而早死，一年中死於熱浪的美國人比其他所有自然災害的總和還要多。市府提醒，要隨時了解最新的天氣情況更新和其他緊急情況，紐約市 民可以撥打311、訪問Notify NYC網站或下載Notify NYC應用程序。

市緊急事務管理局(NYCEM)發布了「戰勝酷暑」指南，指導紐約市民如何度過夏天的酷暑。在高溫緊急情況下，紐約市將啟動大範圍的「避暑中心」(Cooling Center)網絡，讓居民可以方便地進入空調房涼快，緩解中暑的危險。為了讓居民更容易找到這些「避暑中心」，市府正在采取以下措施：

市府本周將開始公布全天候「清涼地圖」(Cool Optons Map)，市民可以登錄網站https://reurl.cc/z1ogAy輕鬆找到避暑中心的位置，還可以找到關於防暑降溫的最新信息，包括圖書館、商場和博物館等有空調的避暑場所；市氣象局擴大了合作範圍，在全市範圍內提供更多降溫中心，確保居民在高溫緊急情況下有更多的選擇，包括新的文化場所和民選官員辦公室；市氣象局將向送外賣司機、戶外工作者和其他高危人群發放包含必要防暑降溫物品的「清涼包」；市府還通過與PetCo合作，專門開放了可以攜帶寵物入內的降溫中心。

去年，來自加拿大的山火引發了空氣質量問題。市緊急事務管理局與相關部門合作，並參考了舊金山等城市的意見，制定了針對空氣質量事件的最新內部指南。該規程將加強與弱勢群體的溝通和外聯，並監測和跟蹤對公共交通和醫院等關鍵服務和基礎設施的影響。市府將根據空氣質量水平的嚴重程度向公眾分發口罩、調整學校運營、減少服務和戶外活動。

從8月開始，紐約將進入颶風季節，市緊急事務管理局敦促居民制定計畫、保持信息暢通並了解自己的疏散區域。紐約市民可通過訪問紐約市緊急事務管理局的颶風網站或撥打311，了解自己所居住的疏散區域。