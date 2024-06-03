平息一個月 哥大挺巴營地再現

在4月的挺巴學生運動被平息後，哥大校園內再次出現了抗議者的帳篷營地，但規模較小，校方並未邀警入校。(記者許君達／攝影)

在試圖占領校園的挺巴學生運動被清場一個月後，哥倫比亞大學校園內周末再次出現了挺巴者搭建的營地，但規模比4月的運動小得多，校方也尚未邀請警方入校執法。

哥大 現已進入暑假期間，沒有大規模的教學活動，而剛剛過去的周末則是哥大的「校友重聚周」。在5月31日下午，社群平台上出現了多個學生組織發布的圖片，上面顯示類似一個月前的抗議者帳篷營地又出現在了哥大的南草坪(South Lawn)上。營地內的標語包括呼籲校友拒絕捐款以及羞辱校長沙菲克(Minouche Shafik)的內容，而流傳最廣的照片，則是一幅頗具挑釁意味的標語，上面用英文寫著「我們回來了，賤人們」。

根據社群平台上的信息以及媒體的報導，本次占領運動的主要目標是擾亂校友重聚活動，訴求是阻止校友向哥大捐款，試圖以此方式對哥大的這部分財源產生影響，以迫使校方重新考慮與以色列 官方機構之間的財務聯繫。抗議者打出的口號是「不要捐款，直到撤資」。

根據親歷者的描述，校內安保人員周五晚間曾試圖清除營地，並與抗議者發生了小規模爭執，但沒發生更嚴重的衝突。針對此情況，校方並未給予有實質意義的官方聲明，紐約警方也沒有接到入校執法的邀請。目前，哥大校園依舊僅允許本校持證人員進入。

由於6月2日曼哈頓會舉行「以色列日」大遊行，因而在剛剛過去的周末，紐約市 當局對於以巴雙方支持者的行動保持高度警惕。市警提前預告，遊行活動將採取與跨年夜相同水平的安保力度，並嚴格畫定警戒區域，稱任何越界者都將被嚴厲打擊。不過，當日的活動現場內外非常平靜，沒有出現抗議者聚集的新聞。