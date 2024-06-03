我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州參眾兩會點頭 白卡針灸福利有望保留

矽谷拉麵大胃王挑戰 冠軍2分半嗑完3碗

皇后區驕傲遊行 慶祝多元文化

記者尤昱程╱紐約報導
第32屆新皇后區驕傲遊行。(記者尤昱程/攝影)
第32屆新皇后區驕傲遊行。(記者尤昱程/攝影)

紐約市歷史最悠久、規模最大的性少數(LGBTQ)慶祝活動之一「第32屆新皇后區驕傲遊行與多元文化節」(The New Queens Pride Parade and Multicultural Festival)，2日重返傑克森高地(Jackson Heights)，各族裔的「同志」與「酷兒」等揮舞象徵性別平權的彩虹旗，慶祝「驕傲月」(Pride Month)的到來。

第32屆新皇后區驕傲遊行。(記者尤昱程/攝影)
第32屆新皇后區驕傲遊行。(記者尤昱程/攝影)

遊行隊伍從正午開始，從89街開始，沿著37大道前進，並在行經79街時停下，這是當年一位男同志里維拉(Julio Rivera)被殘忍殺害的地點，原本載歌載舞的氣氛也跟著暫時停了下來；組織遊行的LGBT網絡總裁基爾姆尼克(David Kilmnick)表示，主辦遊行的目的，就是為了讓性少數族群的聲音能被聽見，同時減少仇恨事件的發生，他說，「希望大家勇於為自己發聲，同時也一定要注意安全。」

參與遊行的民選官員也紛紛在此地發表看法，皇后區長理查茲(Donovan Richards Jr.)表示，皇后區為世界上最多元的社區之一，今天大家齊聚在這邊，不分族群、種族和膚色，一同慶祝驕傲月的到來。他說，除了性少數族群，女權、非裔美國人以及新移民都必須站出來講述自己的故事。

第32屆新皇后區驕傲遊行2日在傑克森高地舉行。(記者尤昱程/攝影)
第32屆新皇后區驕傲遊行2日在傑克森高地舉行。(記者尤昱程/攝影)
第32屆新皇后區驕傲遊行。(記者尤昱程/攝影)
第32屆新皇后區驕傲遊行。(記者尤昱程/攝影)
創辦人之一的前市議員卓姆(Daniel Dromm)(右)與組織遊行的LGBT網...
創辦人之一的前市議員卓姆(Daniel Dromm)(右)與組織遊行的LGBT網絡總裁基爾姆尼克(David Kilmnick)(左)。(記者尤昱程╱攝影)

市議員黃敏儀說，這個遊行活動源於一場恐同仇恨的可怕悲劇，而現在它成為了皇后區和整個紐約市性少數社群最精彩的慶祝活動之一，她說，「沒有人應該因為他們是誰和他們的信仰而受到歧視。」

第32屆新皇后區驕傲遊行2日在傑克森高地舉行。(記者尤昱程╱攝影)
第32屆新皇后區驕傲遊行2日在傑克森高地舉行。(記者尤昱程╱攝影)
皇后區長理查茲(Donovan Richards Jr.)。(記者尤昱程/攝影)
皇后區長理查茲(Donovan Richards Jr.)。(記者尤昱程/攝影)

在主辦方及參與遊行的民選官員發表演說之後，遊行隊伍繼續往終點37大道與75街的交口前進，數十支隊伍揮舞彩虹大旗，沿路歌舞昇平，充滿節日氣氛；遊行兩側則湧入大量觀看人潮，其中也不乏華人身影，24歲的林Alex和27歲李David是連續第二年參加此遊行，他們表示，這是性少數族群最重要的慶典之一，希望未來可以看到更多亞裔參加。

新皇后區驕傲遊行由前市議員卓姆(Daniel Dromm)與另一位平權活動家馬緹內(Maritza Martinez)於1993年創立，以紀念當年被殺害的里維拉。今年的遊行大典包括州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)、吉納瑞斯(Michael Gianaris)和州眾議員羅亞斯(Jessica Gonzalez-Rojas)等人參加。

第32屆新皇后區驕傲遊行。(記者尤昱程/攝影)
第32屆新皇后區驕傲遊行。(記者尤昱程/攝影)

皇后區 紐約市 平權

上一則

皇后區第26、28學區小班達標率全市最低

下一則

平息一個月 哥大挺巴營地再現

延伸閱讀

紐約皇后區驕傲遊行 近萬人上街捍衛平權

紐約皇后區驕傲遊行 近萬人上街捍衛平權
紐約市「以色列日」遊行 警：違規者零容忍立即逮捕

紐約市「以色列日」遊行 警：違規者零容忍立即逮捕
以色列大遊行今登場 紐約警方嚴陣以待

以色列大遊行今登場 紐約警方嚴陣以待
華策會表彰服務社區傑出人士

華策會表彰服務社區傑出人士

熱門新聞

FBI聯合尼加拉郡州警辦公室經過六個月調查，在月前突襲檢查了一家華人按摩店，逮捕了47歲的營業人員宋麗年(Linian Song，音譯)。(取自尼加拉郡州警辦公室官網)

紐約華人按摩店涉賣淫 FBI查獲店內隱藏隔間有避孕套、帳簿

2024-05-27 19:55
一項研究顯示，紐約市多個華人較多的社區，每月地產稅、保險和物業費占房貸本息的比率，位列全美前列，其中法拉盛高居全美第二位。(本報檔案照)

地產稅、保險、物業費…紐約法拉盛擁房有多難？開銷全美第2高

2024-05-31 06:48
郭文貴被控以詐欺手法集資，然後利用騙來的資金享樂。(路透)

郭文貴庭審第四日 佛州華男作證：投資後覺得怪怪的

2024-05-28 20:15
一對酷愛釣魚的法拉盛情侶，利用磁鐵魚鉤，從法拉盛草原可樂娜公園的湖底釣出保險箱，並從裡面10萬美元紙幣。(本報檔案照)

法拉盛情侶熱愛磁鐵垂釣 公園湖中釣出10萬元

2024-06-02 19:17
警方在8大道失火樓房內逮捕了一名霸占房屋者。(讀者提供)

警清理布碌崙8大道失火屋 逮1霸房者

2024-05-29 07:19
曼哈頓時報廣場再發生光天化日砍人事件。(記者范航瑜／攝影)

治安堪憂 時報廣場爆砍人 紐約社區收恐怖威脅

2024-05-31 07:39

超人氣

更多 >
93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃

93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃
星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽

星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽
南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」

南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」
文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼

文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼
好市多消費刷卡竟被連刷17次 300元費用變成5000多

好市多消費刷卡竟被連刷17次 300元費用變成5000多