莊文怡選區辦公室揭幕 封街剪綵

市議員莊文怡選區辦公室舉行開幕剪綵。(記者胡聲橋╱攝影)

第43選區市議員莊文怡(Susan Zhuang)於6月2日，為其位於布碌崙 (布魯克林)班森賀20大道6514號的新選區辦公室舉辦開幕慶典，民選官員、社區代表和眾多居民參加了這次活動。

莊文怡的這間新選區辦公室位於選區中心，交通方便，距20大道的N線地鐵站僅很短的步行距離，保證選民可以很方便地訪問該辦公室。辦公室內設有多功能會議廳，還有專人接待到訪的選民，將成為選民獲得市府服務和支持的門戶。

2日的開幕慶典封街進行，20大道65街和66街之間一個街區的道路被封。慶祝活動豐富多彩，包括美食、現場歌舞和兒童跆拳道表演等。聯邦參議院多數黨領袖、布碌崙本地參議員舒默(Chuck Schumer)、第47選區州眾議員 寇頓(William Colton)、第49選區州眾議員鄭永佳(Lester Chang)在活動中致辭。

莊文怡說：「我很高興歡迎大家光臨我們的新選區辦公室。這不僅僅是我和我的員工的辦公室，這是我們社區的辦公室。我的大門永遠向所有需要幫助的人敞開。我要感謝所有為這次盛大的開幕慶典提供幫助的人，感謝我們的表演者和義工，感謝我的朋友參議員舒默、州眾議員寇頓、以及州眾議員鄭永佳。一位民選官員的實力取決於其所代表的社區。能夠代表一個價值觀和信念團結一致的社區，我深感榮幸。」

聯邦參議院多數黨領袖舒默對莊文怡表示祝賀。他說，他從小在距莊文怡選區不遠的地方長大，這個地區有多元化的社區，他希望這一地區有一天能誕生另一位參院多數黨領袖。他說這個選區的亞裔 居民為美國努力工作，有值得稱道的價值觀，包括勤奮工作、重視教育、尊重老人、以及安全的街道，他愛合法的移民。舒默還表示，他努力支持了數量創紀錄的亞裔法官並通過了反亞裔仇恨法案等，他將繼續為這個社區力爭。

市警62分局局長劉志強(Eddie Lau)、市警68分局局長謝芙(Kristen Schafer)、市警66分局局長赫拉特(Kenneth Herrarte)、州長霍楚(Kathy Hochul)辦公室代表、布碌崙地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)辦公室代表、以及該選區眾多社區代表都出席了當天的活動。