皇后區第26、28學區小班達標率全市最低

數據顯示，華生眾多的皇后區第26學區及第28學區，小班達標率為全市最低。圖為此前在皇后區法拉盛舉辦的小班制討論會。(記者鄭怡嫣╱攝影)

就小班制的施行情況，紐約市教育局 近日發布了2024至2025學年年度計畫草案以及每個學區 現下的班級規模統計數據，數據顯示，華生眾多的皇后區 第26學區及第28學區，小班達標率為全市最低。

這份草案中的統計數據顯示，在2023至2024學年，在全市32個學區之中，包括小頸、新鮮草原、貝塞等在內的皇后區第26學區，僅有20%的班級規模，等於或低於小班制法案規定的人數上限，亦即符合小班制法案標準，位列全市最低。而包括雷哥公園、森林小丘、秋園等在內的皇后區第28學區，則僅有23%班級達標，為全市第二低。

整體而言，皇后區第24至第30學區，都有過度擁擠的問題，達標率最高的第29學區，也僅32%班級符合小班制的標準，排名全市第22位。其餘則幾乎均為全市倒數。平均數據來看，皇后區幼兒園至五年級班級，21%達標，中學及高中，則分別有18%以及33%的班級達標。若不分年級，皇后區目前則平均有27%的班級達標。

此前，第26學區曾全票通過全市第一份要求州長修正小班案的決議，呼籲若在像26學區一樣的擁擠學區施行小班制，就必須馬上加建新校園樓，並不得砍去包括資優班在內特殊項目的席位，此後他們也通過另一份決議書，提出修改小班制的部分施行方針。

在最近一次小班案里民會上，第26學區委員會主席司徒弼也提到，實際層面小班案難以施行，160至200所學校需擴建來符合小班規定，「這是市教育局五年內完成不了的任務，它們也沒有足夠的資金，需要在項目和項目之間作出艱難的選擇。」

另一方面，根據這份最新的計畫草案，在2023至2024學年，全市公校的小班規模達標率為40%，在2024至2025學年，市教育局則制定了學區級別的目標，立志將所有學區的班級達標比率再提高至少3%。

草案還寫明，市教育局還會提供4500萬的額外資金，專用於小班制的順利施行，這筆資金將重點關注有空間且有高需求的學校。此外，當局還將雇用至多1萬2000名教師，其中包括3400名特殊教師，來滿足小班制法案的規定。當局也正在與市學校規畫局(School Construction Authority)合作，致力增加高需求學區的學位。