賴清德就職演說座談 美東學者提疑

紐約亞美文化協會2日於法拉盛舉行「賴清德520就職演說座談會」。(記者尤昱程╱攝影)

紐約亞美文化協會2日於法拉盛舉行「賴清德 520就職演說座談會」，現場專家學者針對中華民國 總統賴清德於上月20日的就職演說提出多項質疑，其中就包含最受關注的台獨議題。

紐約亞美文化協會會長黃哲操表示，這場就職演說受海外華人關注，他指出賴清德於就職演說上提到中華民國與中華人民共和國互不隸屬的致詞，形同於公開發表兩國論，這將使兩岸和平發展的道路面臨危機，因此邀集相關學者專家舉辦這場座談。

賴清德於1月13日的中華民國總統大選中，取得四成票數獲得勝利，並於上月20日與時任總統蔡英文完成交接，成為中華民國第16任總統。當時他在就職演說上所說，「我希望中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民的選擇，拿出誠意，和台灣民選合法的政府，在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作。」成為此場座談圍繞的重點之一。

紐約大學政治學法律學終身教授熊玠表示，賴清德整場演說的弦外之音是要搞台獨，「他用了民主21次，中華民國12次，並將台灣列為全球民主之都，意圖相當明顯」，他說，賴清德刻意不提及國民黨，為讓台灣人民認為台灣民主全為民進黨 的功勞。

羅格斯大學(Rutgers University)化學系教授陳光宇則講述自李登輝、陳水扁以及蔡英文以來，民進黨如何透過扭曲歷史來改變台灣人民的認知；他表示，當年的太陽花運動就是民進黨的「殭屍殖民」策略，台灣人民接受的並非洗腦教育，而是「換腦」教育。對於賴清德的就職演說，他說，「這是一場史上最荒謬的政治表演。」