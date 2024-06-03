選州長 馬宏寶呼籲全民基本收入

馬宏寶宣布參選2026年紐約州長。(馬宏寶提供)

此前曾宣布參選今年第38選區紐約州 眾議員的馬宏寶，近日宣布將轉換賽道，表示參選2026年紐約州長，他表示將以實現全民基本收入(UBI)及全民基本免費醫保 為政綱核心首要內容，並此為條件，在紐約消除貧困、犯罪、遊民、失業、零元購、租霸、種族歧視、髒亂差等問題，全面振興發展紐約，保障並提高民眾的安全與生活。

馬宏寶生於中國陜西省西安市，曾經在中國下過鄉、當過工人，為美國陝西同鄉會會長，他擁有北京大學博士學位以及哈佛大學博士後經歷，來美國已逾30年，並在紐約生活了18年。談及此次參選初衷，他表示，紐約作為世界第一繁榮的地方，雖然充滿了奢華與繁榮，但也存在貧困與衰敗的問題，他將致力於解決這些社會問題，以「以人為本」的理念，更好地推動紐約的發展。

和前華裔總統參選人楊安澤的理念相似，此次馬宏寶的政綱核心為推動「全民基本收入」。他解釋，美國低收入 標準經由美國衛生與公眾服務部(HHS)計算得出，定義民眾在衣食住行及其他必需品方面所需最低收入，當前大約是每月每人1000元。「全民基本收入」則參考此貧困線，無條件面向所有紐約人，每天向每人發放33元，保證紐約民眾從此實現零貧困。

他表示，紐約州2000多萬人口年生產毛額(GDP)約2萬億元，人均年收人為7萬5000元，即每月6250元。如此計算，「全民基本收入」的每月1000元，占6250元中的16%，「若將全民基本收入作為獨立計畫運作，收取每人收入的16%，再每天33元發還給每人，資金平衡，紐約又有全世界最大的政治經濟優勢與最大的發展能力與潛力，以紐約現有能力，可以做到全民基本收入及基本免費醫保。」

他也表示，這一政策的實現，除為每位紐約人提供經濟上的基本保障外，也將減輕社會經濟的不平等、促進更公平的機會分配、鼓勵人們大膽投資創業和創新，並有效解決一系列的社會、治安等問題。