競選民事法官 田譚建嬣訪中華公所

正在競選民事法官的田譚建嬣訪中華公所。(記者范航瑜╱攝影)

正在競選曼哈頓 民事法庭第二選區(Municipal Court District 2)民事訴訟法官的華裔 律師田譚建嬣(Alice Tam Tien)，於近日訪問紐約中華公所。自幼成長於曼哈頓華埠 ，田譚建嬣分享了自己與中華公所以及華埠社區間的深厚紐帶，並希望得到社區支持。

田譚建嬣曾在紐約華僑學校上學，因此對中華公所十分熟悉。她將中華公所比作曼哈頓華埠的「燈塔」，多年來幫助了無數華埠居民的生活和生意，並幫助選民註冊，提升了華裔的政治影響力；「能回到中華公所，是我的一種榮幸，我也很高興能得到中華公所的支持。」

田譚建嬣年幼時隨父母從香港移居美國，並在華埠生活數年。「這是我成長的社區，這是激勵我成為律師的地方」。

田譚建嬣表示，如果成功當選，她將致力於給每個人一個被聽到的機會，無論膚色、語言，都平等對待，並推動正義和同理心；「我的根深深扎在了這個社區。儘管我離開華埠讀書、工作，但我實際上感覺從未離開。我想要回來為這個社區做貢獻。」

中華公所主席朱超然支持田譚建嬣參選，表示希望看到更多像她這樣的華裔面孔出現在紐約市府和法院系統中，為亞裔發聲。

田譚建嬣在康乃爾大學(Cornell University)取得學士學位，並於1993年在紐約州立大學水牛城分校(University at Buffalo)獲得法學博士學位。畢業後，她曾進入紐約地區檢察官辦公室擔任助理檢察官，並在2001年成為州高等法院法官的首席律師。2016年，她前往州高等法院布朗士司法區擔任首席律師，並在今年初加入州高等法院法官林凱倫(Karen Li)的團隊，任首席律師。