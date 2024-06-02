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布祿崙華協會多功能服務大樓落成剪綵

記者胡聲橋╱紐約報導
布祿崙華人協會多功能服務大樓落成剪綵。(記者胡聲橋╱攝影)
布祿崙華人協會多功能服務大樓落成剪綵。(記者胡聲橋╱攝影)

布祿崙華人協會(BCA)多功能服務大樓落成剪綵儀式，近日在布碌崙(布魯克林)8大道舉行，未來不僅將成為華協會的辦公大樓，同時也將提供老人活動中心、幼兒園、課後補習等多種服務；聯邦參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、國會眾議員高德曼(Dan Goldman)、州參議員曲怡文、市議員莊文怡等民選官員出席，曲怡文還為華協會送上了一張100萬元的支票。

華協會會長麥保羅在致辭中表示，華協會已經有近37年的歷史。1988年布祿崙華人協會成立時，8大道只有很少的華人，他們也只是做一些義工性質的工作。近二、三十年來，布碌崙華人數量激增，華協會的服務也日益壯大，現在已經有400多名員工，每天服務將近3000人，他們的28個工作地點散布在日落公園、貝瑞吉、戴克高地、班森賀和羊頭灣等地，新大樓的落成，也使華協會有了一個設施完備的指揮中心。

麥保羅介紹，這棟多功能大樓歷經多年選址、規畫、設計和施工才最終完成，估計7、8月間投入使用。這棟樓有五層，總面積有近2萬平方呎。地下室及地上二層用作托兒所、一層用作社會服務、三層是老人中心，四層用作教育服務，五層將用作辦公室。

舒默祝賀華協會大樓落成。他說，20多年前，布碌崙華社還很小，新移民需要各種幫助，從那時起，華協會就已經走在華社社會服務的前列。華協會的成長始終伴隨著布碌崙華社的成長，他祝願華協會更好為社區服務。

從州府奧伯尼趕來的曲怡文則送上一張100萬元的支票。她說，大樓的落成對華協會來說是歷史性的，她很高興看到大樓完工，更高興能為華協會提供支持。她說自己剛到8大道時，就看到華協會為成百上千人提供服務，希望這種傳統更好地傳承下去。

莊文怡稱讚華協會在社會服務方面達到了一定的水平，在華社起到了領頭羊的作用，她祝願華社愈來愈繁榮昌盛。

市長辦公室社區事務局副局長顧雅明、布碌崙地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)的亞裔助理吳建宏，布碌崙副區長Kim Council、市議員韋娜芙(Inna Vernikov)以及眾多社區人士都參加了這次剪綵儀式。

州參議員曲怡文(左)將100萬元支票交給華協會會長麥保羅(右)。(記者胡聲橋／攝...
州參議員曲怡文(左)將100萬元支票交給華協會會長麥保羅(右)。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙 華人 8大道

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