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曼哈頓區長李文慶亞裔月 頒獎多位華人

記者劉梓祁╱紐約報導
李文日前聯合李榮恩、詹樂霞在曼哈頓下城慶祝亞太裔傳統月，會上頒獎多位華人。(記者劉梓祁╱攝影)
李文日前聯合李榮恩、詹樂霞在曼哈頓下城慶祝亞太裔傳統月，會上頒獎多位華人。(記者劉梓祁╱攝影)

為慶祝亞太裔傳統月(AANHPI Month)，曼哈頓區長李文(Mark Levine)於日前聯合州眾議員李榮恩(Grace Lee)和州檢察長詹樂霞(Letitia James)在曼哈頓下城舉辦慶典，邀請逾百位社區代表出席，並向已故的松柏之家社區服務(HCS)前董事局主席、華裔社區領袖李宗保(Don Lee)等人頒發表彰。

李文致詞表示，亞裔作為市內人口增長最快的群體，對於城市的文化和經濟發展具有不可或缺的影響。他強調，儘管華埠等地經歷了疫情的衝擊和仇亞的影響，但其仍展現出無比的韌性和團結精神，從而激發了更多支持與合作的力量。

活動中，李文和其他民選官員分別向紐約東華社區協會主席于金山和紐約中華公所前主席曾偉康授予表彰。李文說，于金山在記錄華人歷史和維護華人權益等方面貢獻卓越，至今仍在為華埠綠化的種植和孔子大廈的管理等項目發揮關鍵作用。

領獎時，于金山回憶了移民初期的艱苦。1971年，他在母親支持下來美，隨後開始在華埠數十年的奮鬥生涯，曾擔任記者、書店經營者和前中華公所主席等職務。于金山說，自己在1976年與妻子入住孔子大廈至今，便是對支持和服務華埠的最佳承諾。

李文則稱曾偉康為「社區團結的促進者」，表示他在擔任中華公所主席期間展現了領導力和影響力，並在疫情期間積極推動社區健康和安全措施，確保居民得到支持和保護。

同時，主辦方還向日前因病離世的李宗保授予獎項，認可和緬懷他在為亞裔爭取權利和改善社區福利方面所做出的多年貢獻。

華埠 亞裔 疫情

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