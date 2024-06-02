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華策會前行政總監陳受權追思會 傳達愛與奉獻

記者劉梓祁╱紐約報導
松柏大廈辦陳受權追思會，他的三女兒到場分享。(記者劉梓祁╱攝影)
松柏大廈辦陳受權追思會，他的三女兒到場分享。(記者劉梓祁╱攝影)

華人策劃協會(CPC)前行政總監陳受權於月前辭世，他生前長期致力於提升華人社區福祉，令眾人對其離去感到驚訝和悲痛；6月1日，陳受權生前在內任職董事的曼哈頓華埠松柏大廈，為他舉辦追思儀式，數十位親友到場分享對他的回憶與感悟。

1949年出生的陳受權，本年2月因突發疾病離世，他生前曾在華策會任職30餘載，並擔任松柏大廈主席等多個服務華人移民的職務，死訊令社區感到悲痛，稱其為寥寥可數、名副其實的領導者。根據紀錄，陳受權於1980年加入華策會，後在2015年卸任，且辭世前仍任松柏大廈董事。

追思儀式上，松柏大廈發展公司董事長伍文遂表示，陳受權不僅是社區領袖，也是許多人的朋友和導師，當中每人都感受到了他的「善良、奉獻和鼓勵」。伍文遂說，陳受權在華策會、華埠商業改進區和松柏大廈等多個組織的工作，將激勵未來更多華人社會工作者。

當日，陳受權的三個女兒陳蔚天、陳霞天和陳穎天也在儀式中發言，並表達了對父親的思念與敬愛。三人說，父親熱衷服務社區的精神教導了她們具備責任感與同情人，未來希望繼續以他的名義，幫助更多對社會正義充滿熱情的年輕群體。

此外，多位陳受權生前的同事及好友也到場悉數發言，包括華埠人力中心行政總監李康誠、華策會福壽老人中心主任鄭石、華策會人瑞中心主任伍寶玲、阿茲海默症關愛服務多元化服務副總裁石蔚靜，和陳受權曾經的室友阮浣麗等。

州參議員劉醇逸(John Liu)也到場表示，陳受權為亞裔社區的生活福祉做出了巨大貢獻，不僅成為了華人中的模範、鼓勵更多人參與社會和政治事務，還成功將社區服務帶至布碌崙(布魯克林)和皇后區。

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