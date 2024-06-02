華裔退伍軍人會職員就職

華裔退伍軍人會於1日舉辦第80屆職員就職典禮，連任主席鄧燦業和全體職員在一眾社區代表見證下完成宣誓。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約華裔 美國退伍軍人會1日舉行第80屆職員就職典禮，連任主席鄧燦業(Thomas Ong)和全體職員在一眾社區代表見證下完成宣誓，承諾繼續致力於服務退伍軍人和推動社區發展。

在前主席伍元天的帶領下，鄧燦業和數十位職員共同宣誓，表示將不負眾望、履行職責，並保護退伍軍人的聲譽，以及讓更多人民了解老兵為正義、自由、民主和忠誠做出的貢獻。他們還承諾，將繼續照顧殘障退伍軍人及其家屬，並為所有受傷病折磨的同僚提供支持。

鄧燦業致詞表示，自己與妻子的父親也曾都是軍人會成員，其說明在這個組織的發展中，背後是大量移民的艱苦奮後歷程，他們不僅在軍隊中面臨挑戰，還要面臨陌生的環境和語言。他說，正是在此背景下，華裔退伍軍人會在1945年二戰結束時成立，開始服務和連結華裔軍人，並以在二戰時執行轟炸任務的飛行員劉錦命名。

他回憶說，自己在紐約出生後生活在皇后區 阿斯托利亞(Astoria)一家洗衣店的後方，雖然後來搬至曼哈頓 ，但所住公寓仍是幾乎沒有熱水。鄧燦業說，正應如此，自己更加珍惜當下和自己所經歷的一切，也更希望大家認識當今的幸福生活來之不易，背後離不開每一位老兵的付出。

駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢也到場表示，華裔退伍軍人會始終支持台灣，包括其自由、民主和人權的追求，且雙方在未來也將繼續緊密聯繫，共同促成更多合作與交流。

紐約中華公所主席、退伍軍人會前主席朱超然也說，退伍軍人會屬於公所轄下60僑團中最受尊敬的組織之一，因此也常年被選為常務議員，相信其未來會繼續積極參與社區活動，並領導其它社團為華人社區的福祉貢獻力量。