亞裔玉石協會晚宴 3華人獲表彰

紐約市懲教局亞裔玉石協會5月31日在法拉盛舉辦年度晚宴，表彰六名表現傑出的成員，其中三名爲華人。(記者高雲兒／攝影)

紐約市懲教局(NYC Department of Correction)亞裔 玉石協會(Asian Jade Society)近日在皇后區法拉盛舉辦年度晚宴，表彰六名表現傑出的成員，其中三名為華人 ，包括懲教局歷史上首位華裔 副獄長陳漢斌。

獲獎的華裔成員分別為獲「風雲人物獎」的獄警譚淦泉，獲「年度成員獎」的鄺麗華，以及獲「終身成就獎」的原華裔副獄長陳漢斌。另外還有三名非華裔獲得獎項，分別是獲傑出領袖獎的前副獄長Alexis Parialla，獲「社區服務獎」的Jessica Davis以及獲「無私奉獻獎」的獄警警長(correction captain)Omar Guerra。

陳漢斌13歲時從香港移民美國，2001年加入懲教局，從獄警起步，逐步晉升至副獄長職位，成為首位華裔副獄長。他說，幾十年前美國很少有華裔政府職員，尤其是執法人員；他以自己的經歷，強調華人應勇於打破傳統障礙，積極參與至政府及執法部門工作中。已於去年退休的他，現致力於家庭生活，彌補以往忙碌工作中錯過的家庭時光。

譚淦泉表示，獄警的工作極具挑戰性，尤其在當下人手不足的情況下更是困難重重，經常需加班至17小時面對囚犯，對身心都要求極高，因此他認為，這個獎項不僅是對他個人的肯定，也是對所有獄警的支持。鄺麗華則對獲得年度會員獎表示驚喜，認為這是對她17年辛勤工作的認可。

據悉，自1983年成立以來，亞裔玉石協會旨在為當時少數的亞裔獄警提供一個交流和支持的平台，以強化彼此間的聯繫和經驗分享，並架設亞裔成員與懲教署之間的溝通橋梁。