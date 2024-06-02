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協助華裔老人自衛 市警教授防身術

記者高雲兒／紐約報導
為幫助亞裔老人提高安全意識，市警察局預防犯罪部門聯合華策會福壽老人中心，日前在法拉盛舉辦了中英文自衛防身術示範教學活動。(記者高雲兒／攝影)
為幫助亞裔老人提高安全意識，市警察局預防犯罪部門聯合華策會福壽老人中心，日前在法拉盛舉辦了中英文自衛防身術示範教學活動。(記者高雲兒／攝影)

為幫助亞裔老人提高安全意識，市警察局預防犯罪部門聯合華策會福壽老人中心，於日前在皇后區法拉盛舉辦了中英文自衛防身術示範教學活動。此次活動專為老人設計，教授他們如何在遭遇陌生人拉拽、鎖喉或在封閉空間遇險時逃脫和呼救。

活動中，多名警員示範如何判斷和應對被跟蹤的情況，比如可以改變步速、觀察後方，並用轉身打招呼的方式，直面對方，從而阻止跟蹤者。

另外，警員也示範如何在被他人抓住時逃脫，受害者可通過壓低底盤，然後借力逃脫，但掙開對方後不要立即轉身，而要舉起雙手，面對對方說「停止！我不認識你」 (Stop!I don't know you)。警員表示，這句話將讓周圍人意識到，這不是家庭糾紛而是犯罪，受害者獲援概率更大。多名老人上陣參與演習，並表示受益頗多。

福壽老人中心主任鄭石表示，此類宣傳教育活動十分有意義，因為老人作為弱勢群體，常常成為罪犯的目標，尤其是在當下治安混亂的法拉盛，老人都倍感不安全。他還分享了中心一名75歲華裔老人近期遭遇的電話詐騙案例，對方假借各種名義，騙取禮品卡，金額達到2萬元，鄭石更藉此強調教育和預防措施的重要性。

教學活動後，警員與現場的老人一起包餃子，共慶亞裔傳統月。

多名老人上陣參與演習，並表示受益頗多。(記者高雲兒／攝影)
多名老人上陣參與演習，並表示受益頗多。(記者高雲兒／攝影)
警員示範如何在被他人抓住時逃脫。(記者高雲兒／攝影)
警員示範如何在被他人抓住時逃脫。(記者高雲兒／攝影)
多名老人參與演習，學習如何自衛防身，並表示受益頗多。(記者高雲兒／攝影)
多名老人參與演習，學習如何自衛防身，並表示受益頗多。(記者高雲兒／攝影)

老人中心 亞裔 法拉盛

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