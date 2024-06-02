地鐵7號線2男被劫 警緝3嫌

圖中三名嫌犯在七號線實施搶劫。(市警局提供)

經過皇后區 眾多街區的地鐵7號線近日發生一起搶劫案，三名嫌犯搶劫兩名男子的手機，還對受害人拳打腳踢；警方日前公布嫌犯圖像，呼籲民眾提供線索。

根據警方，該案發生在5月28日凌晨4時10分左右，兩名分別為28歲和30歲的男性受害者，正乘坐法拉盛 方向運行的7號線，當列車進入74街-百老匯大道站(74th Street-Broadway)時，三名男嫌趁機搶走28歲男子的手機。隨後，他們展示了刀具並威脅要對受害者開槍，兩方隨即發生肢體衝突，其中一名男嫌用帶著銅指節的手，多次重拳毆打28歲受害男子的臉部。

之後三名嫌疑人步行離開74街站，並沿73街向北逃走。受害男子受輕傷，並被轉入艾姆赫斯特醫院，目前狀況穩定。

警方表示三名嫌犯仍在逃，呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

此外，該案發生的十天前，即5月19日晚，一名女子在皇后區廣場(Queensboro Plaza)地鐵站 等待7號線時，遭遇偷竊，其錢包和珠寶被一名男子偷走，該嫌犯目前仍在逃。