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曼哈頓國際加盟展 台灣館吸睛

記者劉梓祁╱紐約報導
一連三天的國際加盟展在曼哈頓中城舉行，由十家台灣廠商組成的「台灣館」吸引人潮。(記者劉梓祁╱攝影)
一連三天的國際加盟展在曼哈頓中城舉行，由十家台灣廠商組成的「台灣館」吸引人潮。(記者劉梓祁╱攝影)

匯聚全球各行業品牌的「國際加盟展」(International Franchise Expo)，於30日在曼哈頓賈維茨中心(Javits Center)開啟，一連三天的展覽，為餐飲、零售、教育和服務等多個領域商家創造潛在的擴張機會；由十家台灣廠商組成的「台灣連鎖品牌館」，在活動期間成為會場焦點。

作為場內少數的以地區為名的廠商集合展示區，「台灣館」位於展會入口的就近區域，由九家奶茶相關企業和一個建材品牌組成，展覽首日，駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張俊裕也到場參觀並和台商交流，了解在台營商狀況，以及將以何種模式在美擴張。

張俊裕表示，本次參展台商有近一半為首次到來，均有不同的紐約及北美的拓展計畫，因此希望向他們傳達紐約市場的「無窮潛力」以及當地消費者的多樣需求。他說，台灣經濟長久以來均為外貿導向，若有更多台商在海外取得成功，其將對台灣經濟和美台貿易都帶來積極影響。

據主辦方，本年參展商家有近150個，來自全球數十個不同國家。國際加盟展國際業務發展副總裁馬斯坦亞(James Mastandrea)表示，台商參展是延續多年的合作傳統，其以創新和高品質的產品受到國際市場的青睞，並豐富了展會的國際色彩。

同時參展的還有來自中國的喜茶和張亮麻辣燙等品牌。喜茶海外地區負責人顧雨佳指，希望令更多消費者和加盟商瞭解品牌目前在海外布局的計畫和進展，並希望未來能有更多元的顧客群體。此前，喜茶在疫後開始快速進行國際擴張，並在紐約市多地開設加盟店舖。顧雨佳說，將根據消費者的反饋不斷調整開店步伐。

活動期間，紐約台灣商會會長林慶甫也到場與台商交流，並強調與合作夥伴溝通和遵守當地法規的重要性。同時到場的還有中華民國對外貿易發展協會駐紐約辦事處主任蔡秀珍、經文處經濟組主任葉士嘉等人。

「國際加盟展」將舉行至6月1日(周六)，更多資訊可上https://www.franchiseexpo.com/ife查詢。

紐約市 中華民國 曼哈頓

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