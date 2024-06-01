曼哈頓國際加盟展 台灣館吸睛

一連三天的國際加盟展在曼哈頓中城舉行，由十家台灣廠商組成的「台灣館」吸引人潮。(記者劉梓祁╱攝影)

匯聚全球各行業品牌的「國際加盟展」(International Franchise Expo)，於30日在曼哈頓 賈維茨中心(Javits Center)開啟，一連三天的展覽，為餐飲、零售、教育和服務等多個領域商家創造潛在的擴張機會；由十家台灣廠商組成的「台灣連鎖品牌館」，在活動期間成為會場焦點。

作為場內少數的以地區為名的廠商集合展示區，「台灣館」位於展會入口的就近區域，由九家奶茶相關企業和一個建材品牌組成，展覽首日，駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張俊裕也到場參觀並和台商交流，了解在台營商狀況，以及將以何種模式在美擴張。

張俊裕表示，本次參展台商有近一半為首次到來，均有不同的紐約及北美的拓展計畫，因此希望向他們傳達紐約市 場的「無窮潛力」以及當地消費者的多樣需求。他說，台灣經濟長久以來均為外貿導向，若有更多台商在海外取得成功，其將對台灣經濟和美台貿易都帶來積極影響。

據主辦方，本年參展商家有近150個，來自全球數十個不同國家。國際加盟展國際業務發展副總裁馬斯坦亞(James Mastandrea)表示，台商參展是延續多年的合作傳統，其以創新和高品質的產品受到國際市場的青睞，並豐富了展會的國際色彩。

同時參展的還有來自中國的喜茶和張亮麻辣燙等品牌。喜茶海外地區負責人顧雨佳指，希望令更多消費者和加盟商瞭解品牌目前在海外布局的計畫和進展，並希望未來能有更多元的顧客群體。此前，喜茶在疫後開始快速進行國際擴張，並在紐約市多地開設加盟店舖。顧雨佳說，將根據消費者的反饋不斷調整開店步伐。

活動期間，紐約台灣商會會長林慶甫也到場與台商交流，並強調與合作夥伴溝通和遵守當地法規的重要性。同時到場的還有中華民國 對外貿易發展協會駐紐約辦事處主任蔡秀珍、經文處經濟組主任葉士嘉等人。

「國際加盟展」將舉行至6月1日(周六)，更多資訊可上https://www.franchiseexpo.com/ife查詢。