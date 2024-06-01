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房屋租金補助券 華埠組織助申請

記者許君達╱紐約報導
紐約市租房補助時隔15年後重新開放申請，申請時間從6月3日開始。(記者許君達／攝影)
紐約市租房補助時隔15年後重新開放申請，申請時間從6月3日開始。(記者許君達／攝影)

紐約市將於6月3日(周一)至9日(周日)開放房屋租金補助券(Housing Choice Voucher，又名Section 8)的申請，為15年來首次。屆時，曼哈頓華埠的紐約中華公所與紐約東華協會，均將提供免費服務，幫助居民申請補助，歡迎有需要者多加利用。

租金補助券數量有限，需要抽籤決定，但補助額度較高，能為低收入家庭省下大筆租房開銷。中華公所介紹，成功申請到補助的家庭，在私人租房市場中自付的租金額度通常不會超過每月收入的40%，其餘部分由市府幫助補齊。國會議員高德曼(Dan Goldman)辦公室區域事務主任葉凌霞介紹，在曼哈頓下城地區，一房一廳公寓的租金補助最高能達到每月2700元，而兩房一廳的補助額度能達到3000元。

家庭年收入低於標準的紐約市民均可申請補助，具體標準為單人年收入不超過5萬4350元、兩人不超過6萬2150元。申請者家庭中必需至少有一人是美國公民或綠卡持有者，每人僅可登記一次，但全家所有成員皆可申請。

紐約中華公所免費協助申請時間為6月3日(周一)、5日(周三)、6日(周四)、7日(周五)，每日上午10時至下午2時，地址勿街(Mott St.)62號2層；紐約東華協會協助辦理時間為6月3至9日，每日上午10時至12時、下午1時至3時，地址東百老匯(East Broadway)88號怡東商場內。申請者需攜帶相關身分及收入證明。

租金 紐約市 曼哈頓

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