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紐約客談／青少年心理健康影響深遠 不容忽視

紐約客談

民眾的心理健康問題，從新冠疫情後開始被重視，疫情加劇了人們的被孤立感以及悲傷，導致憂鬱症患者不斷增加，不過根據紐約市衛生局最新報告顯示，不僅成年人的心理健康需要被關注，青少年的心理狀態也需要重視；數據顯示，全市有將近一半的青少年曾經歷過憂鬱症狀。

調查中顯示，受訪的青少年有多數人對未來感到擔心，擔心自己或家人發生不好的事情，出現了焦慮的跡象，另外還有48%的青少年經歷過憂鬱症；而這樣的數據，在2021年，罹患焦慮症的青少年占8%，憂鬱症則占3%。

如何整治治安問題並改善民眾心理健康，自疫情後就成為燙手山芋，但要達到立竿見影的有感施政，卻使市府頭痛，畢竟這樣的問題，就有如羅馬不是一天造成的一樣，需要找出問題的癥結點與核心，再逐漸改善，否則就像貓抓老鼠，永遠沒有結束的一天。

此前有報告顯示，公校中的社工數量遠遠不足，而疫情改變了人們的生活方式，市府在2023年底，開始提供青少年免費的遠程心理輔導，孩子可以透過短信、電話、視訊的方式與專業人士對話，獲得及時治療，但成效如何，卻需要一段時間的觀察。

市衛生局的這篇報告，顯示了青少年的心理問題嚴重，且數字從2021年至今急速攀升，如果沒有好好解決，這些青少年最後畢業、出了社會，恐怕也會成為製造社會亂象的源頭，我們不得不重視。

想要更有效率的改善心理健康及治安問題，施政者需要加快腳步，有效制定方針，積極的為青少年創造一個更健康的生活環境，才能從下而上的改善整個社會環境。

疫情 心理健康 憂鬱症

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