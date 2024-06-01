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矢志服務法拉盛 華警黃淩欽升任警探

記者高雲兒／紐約報導
黃淩欽(右)將繼續擔當警民橋梁，服務法拉盛華人地區，他也呼籲更多華裔警員加入他的行列。圖為市警局局長卡班(Edward Caban)為黃淩欽授予升職證書。(記者高雲兒／攝影)
黃淩欽(右)將繼續擔當警民橋梁，服務法拉盛華人地區，他也呼籲更多華裔警員加入他的行列。圖為市警局局長卡班(Edward Caban)為黃淩欽授予升職證書。(記者高雲兒／攝影)

在紐約市警109分局工作逾十年、服務皇后區法拉盛地區的華裔警員黃淩欽，在5月31日升任警探(detective)，將繼續擔當警民橋梁，守護法拉盛華人地區，他也呼籲更多華裔警員加入他的行列。

黃淩欽18歲時來美，並在大學期間加入警察學員項目。2011年7月，他正式進入警校，畢業後曾短暫服務於113分局和111分局。2012年，他轉至109分局，由於他對社區的深刻了解，他於2016年被任命為社區事務部門的聯絡官，專門服務法拉盛地區。

109分局的華裔警員黃淩欽，在5月31日升任警探。(記者高雲兒／攝影)
109分局的華裔警員黃淩欽，在5月31日升任警探。(記者高雲兒／攝影)

在黃淩欽成為社區聯絡官之前，109分局並無一名會說國語的華人聯絡官，而黃淩欽除了國語，還精通上海話，他的到來顯著改善了警局與華人社區的溝通與合作。作為警局與華人社區之間的橋梁，他不僅增進了警民關係，也在社區中積極宣傳預防犯罪的重要性。

在當天的紐約警局升職典禮上，黃淩欽感謝家人、同事、上司和社區人士的支持，並表示之所以選擇升任警探，是因為還想留在109分局為華人服務。

5月31日的紐約警局升職典禮。(記者高雲兒／攝影)
5月31日的紐約警局升職典禮。(記者高雲兒／攝影)

「我在法拉盛社區生活很多年，已經將法拉盛當成第二個家，我還想在這裡繼續發光發熱。」他表示，法拉盛社區的華人人口數量，已經超過曼哈頓華埠「所以需要更多像我一樣的警員，為社區服務」。

黃淩欽說，他也將繼續擔任社區聯絡官，參與和出席各類社區會議和活動，協調警民溝通並解決問題。

法拉盛 華人 華裔

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