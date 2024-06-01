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玩笑開過頭 英駐墨西哥大使「拿槍瞄準職員」遭解職

TLC督察蘇俊安 膺首位華裔退伍軍人法庭大使

記者高雲兒／紐約報導
蘇俊安(右)於5月31日，受到皇后區刑事法院退伍軍人法庭)法官赫希(左)的表彰，並成為首任華裔退伍軍人法庭大使。(記者高雲兒／攝影)
蘇俊安(右)於5月31日，受到皇后區刑事法院退伍軍人法庭)法官赫希(左)的表彰，並成為首任華裔退伍軍人法庭大使。(記者高雲兒／攝影)

因服務社區、熱心公益，市計程車暨禮車管理局(TLC)的華裔督察(Inspector)蘇俊安於5月31日，受到皇后區刑事法院退伍軍人法庭(Veterans Treatment)法官赫希(Marcia Hirsch)的表彰，並成為首任華裔退伍軍人法庭大使；就在兩日前，蘇俊安(Ryan Su)被選入紐約州參議會退伍軍人名人堂，他表示將努力幫助華人在內的少數族裔退伍軍人。

蘇俊安(右)於5月31日，受到皇后區刑事法院退伍軍人法庭法官赫希(左)的表彰，並...
蘇俊安(右)於5月31日，受到皇后區刑事法院退伍軍人法庭法官赫希(左)的表彰，並成為首任華裔退伍軍人法庭大使。(記者高雲兒／攝影)

法官赫希肯定蘇俊安在法拉盛社區做了大量的推廣和服務工作；她也任命蘇俊安擔任退伍軍人法庭大使一職，承擔幫助退伍軍人的志願者工作；蘇俊安則表示，很榮幸能夠代表亞裔社區以及那些為國家做出巨大犧牲的勇敢退伍軍人。

表彰當天，蘇俊安的家人和一眾支持者也來到現場祝賀。(記者高雲兒／攝影)
表彰當天，蘇俊安的家人和一眾支持者也來到現場祝賀。(記者高雲兒／攝影)

蘇俊安2017年從皇后區退伍軍人法庭項目畢業，該項目旨在支持遇到法律問題的退伍軍人，「我想對我的戰友們以及任何可能在掙扎中的人說，改變觸手可及。我就是一個活生生的例子，不管你的過去如何，不管你面對什麼障礙，總有一條前進的道路。」

法官赫希(右)說，蘇俊安在法拉盛社區做了大量的推廣和服務工作，因此授予表彰和肯定...
法官赫希(右)說，蘇俊安在法拉盛社區做了大量的推廣和服務工作，因此授予表彰和肯定。(記者高雲兒／攝影)

作為首位華裔退伍軍人法庭大使，蘇俊安將在近期和一些退伍軍人配對，了解需求並幫助轉介資源、記錄反饋；另外，一些公益組織中的退伍軍人項目也邀請蘇俊安進行輔助工作。

蘇俊安在TLC工作五年有餘，此前曾經在美國陸軍服役，也曾在國土安全部工作，現為華人社區熟悉的治安官。去年，他被授予總統志願服務獎；5月28日，他被選入州參議會退伍軍人名人堂，該名人堂旨在表彰紐約州的傑出退伍軍人，認可其在軍隊中的服務以及對公共安全的貢獻。

作為首位華裔退伍軍人法庭大使，蘇俊安表示將竭盡全力。圖為他和妻子劉靜(左)以及市...
作為首位華裔退伍軍人法庭大使，蘇俊安表示將竭盡全力。圖為他和妻子劉靜(左)以及市計程車暨禮車管理局運營警監Anthony Moran。(記者高雲兒／攝影)

表彰當天，蘇俊安的家人和支持者也來到現場祝賀。妻子劉靜說，蘇俊安是一個好爸爸，「他很會講道理，所以小孩子都很崇拜他」，她表示，蘇俊安希望孩子們繼承他的路線，成為警察、服務大眾，「尤其小女兒很像爸爸，她就是喜歡警察的帽子，然後給他爸爸敬禮」。

華裔 紐約州 皇后區

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