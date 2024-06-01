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慶亞太裔傳統月 布碌崙地檢表彰3亞裔、組織貢獻

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙地區檢察官蔣莎樂近期在布碌崙市下城舉辦亞太裔傳統月慶祝活動。(記者顏潔恩 / 攝影)
布碌崙地區檢察官蔣莎樂近期在布碌崙市下城舉辦亞太裔傳統月慶祝活動。(記者顏潔恩 / 攝影)

布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣莎樂辦公室日前在布碌崙市下城舉辦亞太裔傳統月慶祝活動，表彰多個華裔在內的亞裔個人和組織；蔣莎樂表示，辦公室內有許多的亞裔高層和工作人員，他們的工作表現很優秀、敬業，值得被讚許，感謝他們一路以來的辛勤工作。

當日的活動吸引了數百位以亞裔為主的民眾出席，主辦方帶來舞獅採青、旗袍秀等展現亞裔傳統文化的節目表演，贏得現場一陣陣的掌聲；蔣莎樂隨後也頒發表彰和獎盃給紐約州高等法院(New York State Supreme Court)上訴庭(Appellate Division)的華裔法官萬泰尼、亞美聯盟(AAF)、以及市警總局副督察馬杜(Shibu Madhu)，表揚他們在各自領域中作出的傑出貢獻。

布碌崙地區檢察官蔣莎樂近期在布碌崙市下城舉辦亞太裔傳統月慶祝活動。(記者顏潔恩 ...
布碌崙地區檢察官蔣莎樂近期在布碌崙市下城舉辦亞太裔傳統月慶祝活動。(記者顏潔恩 / 攝影)

蔣莎樂表示，5月為亞太裔傳統月，重在表彰亞太裔群體在美國、以及各行各業的重大貢獻；就布碌崙而言，華裔的人口增長速度為全市最快，給當地帶來功不可沒的貢獻。

他提到，當一開始成為布碌崙地檢官時，辦公室的亞裔員工很少，可隨著亞裔社區的壯大，如今有了更多亞裔工作人員的加入，令他很欣慰；他說，員工多元的文化背景將協助地檢工作的進行，增強人們對司法的信心，他對這些員工給予高度肯定，並感謝他們在工作上付諸的努力。

當晚受邀演講的萬泰妮也講述成為法官的親身經歷，她表示，紐約州第一位亞裔法官直至1983年才出現，而她12年前成為法官時，紐約州的亞裔法學家僅占當時司法機構的1.8%；她說，直到現在一共有64名亞裔法學家，占總體的4.9%，然而亞裔在司法部門的代表性仍不足。

萬泰妮說，她能在職業生涯中取得各階段的進步，且在司法界開闢道路，都不是她一個人就能辦到的；過去的她站在很多前人的肩膀上，現在她也希望能為下一代的法官們帶來幫助，以造就更好、更完善的司法系統。

亞裔 布碌崙 紐約州

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