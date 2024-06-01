新移民父母愛情故事 Bayard Street線上公映

短片劇照。(朱心盈提供)

由華裔 導演朱心盈執導的電影短片「Bayard Street」，從新移民 父母在華埠 中餐館邂逅的故事中得到啟發，將兩人在追逐美國夢路上尋獲愛情的暖心故事搬上銀幕，如今在多個電影節中榮獲獎項；朱心盈日前接受採訪，表示通過該短片，縮短了她作為華二代與新移民父母之間的距離，且很開心能通過影片的形式，將華人移民的故事展現在主流社會中。

「Bayard Street」以80年代的華埠為背景，故事圍繞一對在餐館打工的男女Mei Ching(石尚秋韻飾演)與Andy(楊昊松飾演)；他們的移民故事充滿著挑戰，但也因同為移民，讓彼此成為可以傾訴的對象，從而在追逐美國夢的過程中尋獲一份真愛。

拍攝短片的幕後照。(朱心盈提供)

朱心盈表示，小時候父親長時間在餐館工作，養育孩子的重擔幾乎落在母親身上，這造就成長過程中與父親沒有很親密的關係；但十年前經歷一場失戀，父親看出了她的傷感，一次吃飯時突然說起跟母親相遇的故事，面對平時不善言辭的父親毫無預警的分享，她頗受感動，最終編寫並執導了這部短片，將爸媽邂逅的故事搬上銀幕，值得一提的是，她的父親朱仲才也參演了餐館經理一角。

作為華二代，朱心盈過去總感覺與父母有隔閡，但通過這部短片的製作，她回顧了父母的移民史，並接觸大量的餐館工人，對他們的移民故事有了更深層的了解；這也令她體會到父親過去的掙扎、其為家庭作出的犧牲，縮小雙方在各種觀念上造成的差距，「我覺得自己是在長大後，反而更理解和認識了我的父親。」

華裔演員石尚秋韻表示，得知該片靈感源自於真實故事後，飾演Mei Ching有了更深刻的意義，令她想要賦予這個角色會引起很多人共鳴的聲音；她形容，拍攝現場氛圍很融洽，也多虧有朱心盈在身旁，對她的表演給出指導和建議，對於那麼多人展現出對該片的喜愛，她非常開心。

「Bayard Street」曾在第46屆「亞美國際電影節」中榮獲「觀眾最喜愛獎」，並在「皇后區世界電影節」、「費城亞美電影節」中獲得「最佳敘事短片獎」；該片即日起已在線上舉行公映，民眾可瀏覽shortverse.com/films/bayard-street觀看。