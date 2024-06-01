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治療亞裔心理健康 社區中心研討：語言是關鍵

記者許君達／紐約報導
曼哈頓麥地臣社區中心舉辦「亞裔傳統月暨心理健康月」主題工作坊，吸引大量居民參與。(記者許君達／攝影)
曼哈頓麥地臣社區中心舉辦「亞裔傳統月暨心理健康月」主題工作坊，吸引大量居民參與。(記者許君達／攝影)

位於曼哈頓下東城的麥地臣社區中心(Hamilton Madison House)日前舉辦了「亞裔傳統月暨心理健康月」的主題工作坊，旨在增強社區居民對心理健康的認知，並特邀專業人士就自閉症患者家庭爭取權益的問題，展開討論。

市議會心理健康委員會主席李琳達(Linda Lee)當日受邀參與活動，她表示，紐約市的亞裔群體雖占總人口的比例持續增加，但由於亞裔內部的族群構成非常多元，很多亞裔民眾至今還是很難用熟悉的語言，來獲得心理健康服務；她強調，這是立法者和行政當局都需再加強的方面。

市長社區心理健康辦公室(Mayor's Office of Community Mental Health)主任黃伊華(Eva Wong)則表示，亞裔社區的心理健康問題之所以嚴重且長期被忽視，主要因為在亞裔傳統文化中，把自己的苦惱傾訴給別人，被視為是一種給別人添麻煩的失禮行為；因此，行政當局除應向亞裔社區投入更多資源外，更重要的是通過多種方式，且用其聽得懂的語言，去鼓勵他們勇敢傾訴和求助，遇到問題要及時就醫。

麥地臣社區中心心理健康研究員Jihan Ryu表示，信息匱乏、語言障礙、以及看診成本是阻礙亞裔居民尋求心理健康幫助的主要因素；目前，該中心在華人聚居的下東城開展了社區與診所間持續性干預(Continuous Engagement between Community and Clinic Treatment)的項目，旨在從心理問題早期就開始介入，幫助初期患者在不得不就醫前，便獲得一定程度的治療。

西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)精神科醫師金梨林(William Jin)分享了兒童自閉症診斷與治療等方面的常識，並向自閉症患者的家庭介紹了所能享受的權利和維權方式；她介紹，紐約市要求學校為自閉症兒童提供個性化教育計畫(IEP)，學區在收到家長申請的60日內必須對患者進行評估，且評估結果必須用家庭首選的語言進行溝通，評估通過後，便必須針對學童的情況個案操作，制定適宜的教學計畫。

亞裔 心理健康 紐約市

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