改變校園「亞太裔教室」畢典圓桌會 表揚學生成果

參與學生與蘭德合影。(記者范航瑜／攝影)

市主計長蘭德(Brad Lander)日前在曼哈頓辦公室與亞裔 美國兒童和家庭聯盟(CACF)共同舉行了「亞太裔教室」(AAPI Classroom)的圓桌會議和畢業典禮，為參與學生們頒發了證書，表彰他們在此次項目中取得的傑出成就。

市主計長蘭德表示亞太裔教育需要活生生的歷史。(記者范航瑜／攝影)

「亞太裔教室」項目是為慶祝亞太裔傳統月而設，由主計長辦公室與亞裔美國兒童和家庭聯盟合作，今年已步入第三年；在過去的一周中，共有29名學生在自己所在的19所公立學校 內，舉辦了22場研討會，其中包括布碌崙(布魯克林)科技高中(Brooklyn Technical High School)和史岱文森高中(Stuyvesant High School)等公校。

在圓桌會議上，蘭德強調了這些學生在亞太裔課堂上的卓越表現，稱讚他們為紐約市的未來樹立了新的標竿；他指出，「多元文化的民主教育不僅體現在教科書層面，更需要活生生的歷史，在我們還在探索如何在公立學校中實施多元文化歷史教育的同時，你們已經在這方面做出了積極的努力。」

華裔學生Isaiah Tsai發言。(記者范航瑜／攝影)

城市學院數理工程高中(High School Math Science and Engineering at CCNY)的華人學生Isaiah Tsai談到他經常面臨的隱性種族歧視 ，如經常被問到「你來自哪裡」，以及因為是亞裔，就被默認應該學業優秀，常被要求幫忙完成作業；他表示很高興能有這樣的機會，讓其他族裔學生了解亞太裔歷史，以減少仇亞暴力和種族歧視。