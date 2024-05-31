卡車聯合會提訴MTA 要求公平收費

紐約卡車聯合會30日在紐約南區聯邦法院發起訴訟，要求重新修改收費標準之前暫停實施堵車費計畫。(記者和釗宇╱攝影)

紐約市 曼哈頓60街以南堵車費 計畫6月30日即將實施，紐約卡車聯合會(Trucking Association of New York)30日在紐約南區聯邦法院提出訴訟，表示針對卡車的最多每趟36元堵車費遠高於一般車輛，是在不公平地針對卡車和物流公司，屬於違憲行為，要求在重新修改收費標準前，暫停實施堵車費計畫。

根據大都會運輸署(MTA )，進入曼哈頓60街以南的私家車將被收取15元的堵車費，每天收費一次；但就卡車而言，小型卡車則將收費24元，大型卡車收費36元，每次過境都要收費。

代表超過550家卡車業者的聯合會，在訴狀中表示，MTA針對卡車徵收更高額的堵車費，是在利用運輸公司必須送貨給客戶的剛性需求而採取的歧視行為。

卡車聯合會主席海姆斯(Kendra Hems)表示，卡車行業對紐約經濟極為重要，尤其對紐約市更甚，其會員運送醫療物資、燃料、日用品、建材、零售商品、餐廳物資等，都是紐約市每天運轉所需要的物品；他說，就因為這樣，會員們都要被MTA特別針對，被迫交更高的堵車費，而且MTA一直以來都拒絕作出任何讓步，「所以我們有必要採取法律行動，希望能夠通過訴訟建立更加公平合理的政策。」

他繼續說道，這不僅會對物流行業帶來沉重負擔，最終提高的成本都將被商家轉嫁到消費者身上；MTA目前尚未對此作出評論。

海姆斯表示，雖然提出訴訟，卡車聯合會並非全盤反對堵車費，只是希望修改目前的收費計畫，他建議MTA可以針對關鍵送貨行業免收堵車費，且卡車每天只收費一次，或將收費降至和私家車一樣，確保公平；雖MTA表示所有車輛夜間均有75%的折扣，卡車可以夜間送貨，但海姆斯認為這很難實現，「我們只能根據客戶所要求的時間送貨，有的時候就是高峰時段，這一點我們無法改變。」

目前MTA因堵車費已經遭遇多起訴訟，原告包括新澤西州政府、教師聯合工會(UFT)、史泰登島區長佛塞拉(Vito Fossella)、保守派市議員霍登(Robert Holden)和卡爾(David Carr)及華埠維權組織「紐約人反堵車費」、上州橙郡(Orange County)、洛克蘭郡(Rockland County)和長島普斯狄鎮(Hempstead)。