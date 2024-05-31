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共享電動滑板車法拉盛試點 遭多方反對

記者高雲兒╱紐約報導
法拉盛作為主要的交通樞紐，每天有超過10萬名通勤者和行人穿行。(記者高雲兒／攝影)
法拉盛作為主要的交通樞紐，每天有超過10萬名通勤者和行人穿行。(記者高雲兒／攝影)

紐約市府將於6月把電動滑板車共享試點項目擴展到皇后區東部，旨在為公共交通相對限制的地區市民提供便利通行的服務，同時也提高安全性；然而這一項目卻得到了市議員黃敏儀、法拉盛商改區和皇后區第七社區委員會的反對，認為法拉盛的密集人流和狹窄空間，電動滑板車反而將加劇當地的擁堵，引發安全隱患。

該試點計畫預計在當地部署超過6000輛電動滑板車，試點面積約20平方哩，從北部的法拉盛和奧本代爾(Auburndale)開始，經過凱辛娜公園(Kissena Park)，穿過新鮮草原和希爾克雷斯特(Hillcrest)，再到牙買加和荷利斯(Hollis)，並向下延伸到聖奧本斯(St. Albans)、羅奇代爾村(Rochdale Village)和春田花園(Springfield Gardens)；此外，項目中還包括在法拉盛市中心的人行道和道路上創建大約40個停車場，設置畫有界線的停車圍欄。

黃敏儀30日在發布會上表示，去年明確反對將該計畫擴展至法拉盛，她認為該計畫也許對公共交通不發達的地區有利，但考慮到法拉盛的擁擠程度，該項目有害無益；她說，任何公共項目都應獲得社區的強力支持，不應忽視社區的反饋。

據悉，黃敏儀去年7月曾致信市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)，表達她的擔憂並督促重新考慮該計畫，自那以後，她在多次與當局的會議中重申了反對意見，可當局仍決定一意孤行；黃敏儀批評市交通局持續忽視移民社區的聲音，表示社區應該擁有安全、可步行的街道，而不是額外的障礙和負擔，希望當局能與社區合作，尋找提升社區環境的解決方案。

商改區執行主任余鈿崧指出，作為主要的交通樞紐，法拉盛每天有超過10萬名通勤者和行人穿行，加上還有無證商販等加劇擁擠，這讓人行道的安全和暢通更加重要，特別需要為輪椅使用者和嬰兒車提供空間，所以才不支持電動滑板車計畫；另一方面，過度的擁擠可能傷害商業，「大家覺得法拉盛過於擁擠，而且不安全，於是前來消費的人變少，商家反而受損」。

黃敏儀表示去年明確反對將電動滑板車共享試點項目擴展至法拉盛。(記者高雲兒╱攝影)
黃敏儀表示去年明確反對將電動滑板車共享試點項目擴展至法拉盛。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛 商改區 皇后區

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