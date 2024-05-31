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市教育總監：推行小班制不會減課程

記者范航瑜╱紐約報導
市教育總監班克斯(左)在記者會上承諾，推行小班制不會削減AP等課程。(記者范航瑜╱攝影)
市教育總監班克斯(左)在記者會上承諾，推行小班制不會削減AP等課程。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市教育總監班克斯(David C. Banks)30日在記者會上強調，小班制的推行不會削減任何課程；他重申了市府對建立小班制的立場，表示市教育局仍會把教師和教學質量放在首位，但也承認既然法案已成定局，市府將依法推行。

班克斯說，小班制確實有其優點，但他認為應更重視師資和教學質量，不過如今小班制的推行已成定局，眼前能做的就是竭盡所能；面對部分校長提出的問題，如擔憂小班制會削減大學先修課程(Advanced Placement，簡稱AP)的數量，對此班克斯保證，AP課程絕不會因小班制而被刪減，他們將把重點放在教師資源稀缺的學校上。

除師資人力外，不少學校還抱怨校園空間不足，恐怕難以推行小班制；班克斯回應，市府從年初起就開始與各個學校合作，展開調查和進行數據分析，並與校長們溝通，找出更有效使用學校空間的途徑，包括將不同的房間轉換為教室。

為達到小班制的目標，當局還將大力引入遠距授課等新興方式，建議學校可定期進行遠距教學，以減少空間不足造成的影響，不過此舉遭到大量的質疑聲；

副教育總監維斯伯格(Dan Weisberg)對此表示，遠距授課「既有潛力且操作方法多樣」，譬如在暴雪天等天氣不好的日子裡，學生們同樣能繼續上課，很大程度增加了教學的靈活性，有需要的話也能安排在夜間和周末上課。

維斯伯格強調，遠距授課是完全自願的，且對老師和學生都有好處，「以長期來看，我們認為遠距授課將對學習產生積極影響。」

市長亞當斯(Eric Adams)近期在皇后區辛納屈藝術學校(Frank Sinatra School of the Arts)的里民會上，提到了小班制應慎重考量，認為許多學校表現優秀，無需縮減規模；「亞潮萌」(Asian Wave Alliance)創始人朱雅婷則支持亞當斯的說法，呼籲其出台相關法案，使這些特殊高中得到豁免權，不受小班制法案的影響。

遠距授課 亞當斯 教育總監

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