皇后學院100屆畢業典禮 表彰民運家

擁有眾多亞裔學生的紐約市立大學皇后學院30日舉辦第100屆畢業典禮。(記者高雲兒／攝影)

擁有眾多亞裔 學生的紐約市立大學皇后學院(Queen College)，30日舉辦第100屆畢業典禮，數千名畢業生與親友團參加；儀式上，三名曾在民權運動中犧牲的民運家家人獲得表彰，皇后區區長理查茲(Donovan Richards)、市議員傑納羅(James Gennaro)則作為嘉賓，分享了他們對畢業生的建議。

皇后學院以多元化著稱，有近兩萬名在校生，地處法拉盛 南部且性價比高，也廣受亞裔家庭青睞，全校學生中，有近28%的亞太裔學生和不少的中國留學生 ；當天的畢業典禮由校長吳華揚(Frank Wu)主持，他也是學院史上首位華裔校長，他讚揚應屆畢業生克服重重挑戰，獲得了學位和豐富知識，也鼓勵他們繼續保持好奇心，對社會產生積極影響。

畢業典禮上，為紀念逾半個世紀前，因民權運動遇害的校友古德曼(Andrew Goodman)以及另外兩位民運家錢尼(James E. Chaney)、施瓦納(Michael H. Schwerner)，皇后學院分別向他們的家屬頒發皇后學院校長獎章(Queens College President's Medal)，並提到他們在民權事業上繼續了家族的傳承。 畢業典禮現場。(記者高雲兒／攝影) 皇后區區長理查茲發言。(記者高雲兒／攝影)

「許多像我一樣的第一代美國人，他們的父母犧牲了很多，讓孩子能上大學並畢業」，理查茲表示，在很多畢業生身上看到自己的影子；他說，「我是家族中第一個上大學的人，恭喜你們成功了，永遠不要忘記那些幫助你到達今天的人，也不要忘記你將在這個世界上做出偉大事情的能力」，他還特別祝賀自己的辦公室人事部主任馬切蒂(Susanne Marchetti)，以優異成績畢業。 當天的畢業典禮由校長吳華揚(Frank Wu)主持。(記者高雲兒／攝影) 畢業典禮現場。(記者高雲兒／攝影) 市議員傑納羅回顧了自己在皇后學院的教學經歷。(記者高雲兒／攝影)