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不論年紀 華生逐夢未來

記者高雲兒╱紐約報導
今年畢業的黃穎珊(中)得到電影研究的學士學位。(記者高雲兒／攝影)
今年畢業的黃穎珊(中)得到電影研究的學士學位。(記者高雲兒／攝影)

紐約市立大學皇后學院(Queen College)30日迎來第100屆畢業典禮，數千名學生中有不少華人學生光榮畢業，不論年紀，他們都在皇后學院開啟了追逐夢想的旅程。

今年畢業的黃穎珊得到電影研究的學士學位，為自己高興之餘，也對未來寄以希望，「希望自己可以找到一個適合自己、同時也喜歡的工作，我會鍥而不捨地努力」；她的父親黃友興表示，當下經濟不行，工作恐怕對任何畢業生都不容易找，「但畢業是開端，求學是一生的事情，以後也要在工作中學習。」

兩年前在該學院本科畢業的馮彥雯，目前從事會計，由於工作也需要具備風險管理的知識，所以再次求學進修，當日獲得了風險管理的碩士學位；她表示，皇后學院上課時間靈活，很適合非全職學生。

除年輕的學生外，還有一位57歲的法拉盛老師徐玉招，獲得幼兒發展(Child development)的碩士學位，她於1992年從香港移民美國，當時為了照顧孩子，沒時間進修和工作；直到1998年，她在華人策劃協會皇后區早期幼教中心前主任李陳翠芳(Lois Lee)的鼓勵下，開始擔任課後輔導的老師。

談起為何來進修碩士，她說是在小兒子的鼓勵下才鼓起勇氣，「他也在這裡學習教育學，然後跟我說可以來嘗試，於是我就來了」；在功課上，徐玉招也常常向專業相近的兒子請教，當然也很幸運遇到很好的老師，「(老師)隨時隨地都願意接聽電話，解答問題，他後來和我們開玩笑說，做的最錯就是把電話給你們」。

徐玉招今年初已開始在法拉盛的小學擔任代課老師，「我其實也不知道自己能做什麼，只能說繼續在幼兒教育這方面繼續學習、繼續享受」；李陳翠芳當天也為徐玉招頒發證書，她大讚徐玉招的專業和奉獻精神，「她是我的左膀右臂，沒有她我很多事情做不到。」

紐約市立大學皇后學院的第100屆畢業典禮於30日舉行。(記者高雲兒／攝影)
紐約市立大學皇后學院的第100屆畢業典禮於30日舉行。(記者高雲兒／攝影)
李陳翠芳(左)在當天為徐玉招(右)頒發代表個人授予的證書。(記者高雲兒／攝影)
李陳翠芳(左)在當天為徐玉招(右)頒發代表個人授予的證書。(記者高雲兒／攝影)
李陳翠芳(左)和徐玉招的兒子(右)慶祝徐玉招畢業。(記者高雲兒╱攝影)
李陳翠芳(左)和徐玉招的兒子(右)慶祝徐玉招畢業。(記者高雲兒╱攝影)
紐約市立大學皇后學院的第100屆畢業典禮於30日舉行。(記者高雲兒／攝影)
紐約市立大學皇后學院的第100屆畢業典禮於30日舉行。(記者高雲兒／攝影)
馮彥雯當天獲得了風險管理的碩士學位。圖為馮彥雯和舅舅。(記者高雲兒／攝影)
馮彥雯當天獲得了風險管理的碩士學位。圖為馮彥雯和舅舅。(記者高雲兒／攝影)

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