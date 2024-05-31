不論年紀 華生逐夢未來

今年畢業的黃穎珊(中)得到電影研究的學士學位。(記者高雲兒／攝影)

紐約市 立大學皇后學院(Queen College)30日迎來第100屆畢業典禮，數千名學生中有不少華人 學生光榮畢業，不論年紀，他們都在皇后學院開啟了追逐夢想的旅程。

今年畢業的黃穎珊得到電影研究的學士學位，為自己高興之餘，也對未來寄以希望，「希望自己可以找到一個適合自己、同時也喜歡的工作，我會鍥而不捨地努力」；她的父親黃友興表示，當下經濟不行，工作恐怕對任何畢業生都不容易找，「但畢業是開端，求學是一生的事情，以後也要在工作中學習。」

兩年前在該學院本科畢業的馮彥雯，目前從事會計，由於工作也需要具備風險管理的知識，所以再次求學進修，當日獲得了風險管理的碩士學位；她表示，皇后學院上課時間靈活，很適合非全職學生。

除年輕的學生外，還有一位57歲的法拉盛 老師徐玉招，獲得幼兒發展(Child development)的碩士學位，她於1992年從香港移民美國，當時為了照顧孩子，沒時間進修和工作；直到1998年，她在華人策劃協會皇后區早期幼教中心前主任李陳翠芳(Lois Lee)的鼓勵下，開始擔任課後輔導的老師。

談起為何來進修碩士，她說是在小兒子的鼓勵下才鼓起勇氣，「他也在這裡學習教育學，然後跟我說可以來嘗試，於是我就來了」；在功課上，徐玉招也常常向專業相近的兒子請教，當然也很幸運遇到很好的老師，「(老師)隨時隨地都願意接聽電話，解答問題，他後來和我們開玩笑說，做的最錯就是把電話給你們」。