童交通事故多 布碌崙民代開會商討對策

莊文怡攜手警局和社區人士討論兒童交通安全。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙 (布魯克林)市議員莊文怡、州眾議會49選區民主黨選區領袖高應達30日攜手警方和社區代表，在班森賀舉行兒童安全圓桌會議，共同討論如何防止更多孩童喪生於交通事故；活動當日還分發了百個兒童帶繩背包，以防孩子亂跑，保護他們的安全。

該圓桌會議在莊文怡位於20大道交65街的選區辦公室內舉行，市警62分局局長劉志強(Eddie Lau)、66分局局長赫拉特(Kenneth Herrarte)、72分局副局長許博略(Bolue Hui)和68分局警佐陳強(Jun Chen)等市警代表與會。

高應達主持了這次的討論會，他表示，最近發生了多宗涉及兒童、家長和看護人的車禍，上周一名5歲男童在皇后區 被一輛休旅車撞死；三月中，一對少年兄弟也在皇后區過馬路時遭一輛卡車撞擊，造成8歲弟弟身亡、10歲哥哥受傷。今年截至當前，紐約市 已有十幾名兒童被車輛撞死或嚴重受傷，情況比較嚴峻。

莊文怡表示，作為兩個女兒的母親，她每天早上醒來都會擔心女兒們會被魯莽的、沒有優先考慮行人的司機撞及；她強調，該問題不能僅靠立法來解決，必須通過大家的共同努力，確保社區安全。

劉志強則表示，家長帶孩子出門時一定要時刻注意，不能讓兒童離自己太遠，尤其在十字路口處，當車輛左轉或右轉時會更危險；此時家長千萬不能分心在打電話或做其他事情上，此外，向兒童和家長宣導行人安全知識也同等重要。

赫拉特指出，隨著天氣愈來愈暖和，街頭行人也更多了，孩子和成年人上街都必須注意周圍環境，單車騎士應戴頭盔，以保證安全；68分局的華警陳強也同意要加強外展宣傳，利用各種機會宣導交通安全知識，並與市交通局合作，進一步改善街道狀況，保護兒童和行人安全。

莊文怡感謝快樂玩具公司的老板林志，在當天贊助了100個兒童帶繩背包，以行動支持兒童安全；她還承諾將把相關資源帶給社區和家長，多名社區人士也出席了這次會議。