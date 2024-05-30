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市長：表現優異學校無需縮班

記者范航瑜／紐約報導
市長亞當斯28日晚在皇后區阿斯托里亞參與里民會，強調小班制應慎重。(取自市長辦公室)
市長亞當斯28日晚在皇后區阿斯托里亞參與里民會，強調小班制應慎重。(取自市長辦公室)

市長亞當斯(Eric Adams)近日在皇后區阿斯托利亞辛納屈藝術學校(Frank Sinatra School of the Arts)召開里民會，回應了亞裔家長關於小班制的可行性及預算問題，他強調，小班制應慎重考量，並稱「許多學校表現優秀無需縮減規模」。

亞當斯指出，有不少特殊高中在學業成績上表現優異，例如布碌崙科技高中(Brooklyn Technical High School)、布朗士科學高中(Bronx High School of Science)和史岱文森高中(Stuyvesant High School)等。他質疑：「當這些學校已經出色時，我們為什麼要花錢減少班級規模？」

亞當斯主張，市府應該更有效地使用納稅人的錢，集中精力減少那些成績較差、入學率較低的學校的班級規模，而不是限制表現優秀的學校。表現出色的特殊高中則應享有更多自主權，不應受班級規模和人數的限制。

「亞潮萌」(Asian Wave Alliance)創始人朱雅婷支持亞當斯的說法。她表示：「如果政府能夠招聘更多優秀的老師，增加班級和教師數量，縮減規模後也不影響招生規模，我們是同意的。但問題是現在許多家長擠破頭想把孩子送進這些高中，法律卻要求他們縮減規模。」她呼籲出台相關法案，使這部分特殊高中得到豁免權，不受小班制法案影響。

亞當斯說：「法律要求我們這樣做，我們沒有辦法，必須遵守。」他同時提到了修建監獄的問題。法律要求在2027年之前關閉雷克島監獄(Rikers Island)，需要數十億元來建造更多監獄。亞當斯認為，這些問題與小班制性質相同，都被法律綁定了預算優先權，市府應當優先考慮住房和學前班等議題。

市教育局日前發布的一份計畫還建議，學校可以定期遠距授課，以減少空間不足的影響，也招致了不少批評。小班制法案規定，各年級的班級人數不得超過20至25人，並適用於虛擬課堂。

亞裔家長Jean現場提問質疑小班制的必要性。(會議截圖)
亞裔家長Jean現場提問質疑小班制的必要性。(會議截圖)

亞當斯 監獄 特殊高中

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