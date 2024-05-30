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老人局首辦跨代律動日 上千老人齊舞

記者范航瑜／紐約報導
來自華策會華埠老人中心的老人熱情舞動。(記者范航瑜／攝影)
來自華策會華埠老人中心的老人熱情舞動。(記者范航瑜／攝影)

紐約市老人局(NYC Aging)29日在曼哈頓華埠附近的弗利廣場公園(Foley Square Park)舉辦了首個面向全年齡層的公共健身活動「跨代律動日」(Inter-Generational Groove Day)，慶祝第31屆全國老年人健康與健身日。

來自華策會(CPC)等紐約市多個社區組織的近1200名老年人齊聚一堂，隨著音樂節拍盡情舞動，氣氛熱烈歡快。此次活動旨在鼓勵老年人積極運動和社交，促進身心健康。融合健身、舞蹈和治療藝術的非營利組織Groove NYC主導了本次社區舞蹈活動。

主辦方Groove NYC透露，很多前來參加的老年人之前都沒有跳舞經歷，本次「律動日」是一個幫助他們表達自己並強身健體的絕佳方式。

市老人局局長花若蘭(Lorraine Cortés-Vázquez)表示，老年人需要有質量和尊嚴的生活。市長亞當斯(Eric Adams)、市老人局和市議會衛生委員會等部門，致力讓全市老年人擁有積極長壽的健康生活，「我感謝老年人們為社區所做的貢獻，看到他們充滿活力、盡情舞動，我感到非常高興。」

華策會人壽中心主任伍寶玲表示，華策會老人中心有超過100位老年人參加了此次活動。這個活動將五大區的老年人聚集在一起，既促進了他們的身心健康，又提供了一個重要的社交平台。伍寶玲還強調，5月是爭取老年人財政預算的關鍵時期，華策會最近也經常組織活動，為老年人爭取更多的財政支持。

市議員莊文怡說，紐約市有很多老人，他們為城市的發展貢獻了一生的力量，必須感恩並回報這些老人的貢獻，老人的需求不容忽視，她會為老人們爭取更多的資金，「為老年人爭取更多的可負擔住房，是我的重要任務。」

在花若蘭的鼓勵下，現場的老年人除了舞蹈外，還填寫了市老人局的調查問卷，表達自己的需求。花若蘭表示將根據調查結果，優化和提升為全市老人提供的服務。

上千名老人踴躍參與。(記者范航瑜／攝影)
上千名老人踴躍參與。(記者范航瑜／攝影)

紐約市 華埠 亞當斯

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