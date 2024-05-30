我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普再口出狂言 揚言「若中國犯台將轟炸北京」

漢堡賣太貴？ 麥當勞總裁公開信破謠言：沒漲那麼誇張

協和山莊、新竹市啟動藝術交流會

記者尤昱程／紐約報導
協和山莊與新竹市文化基金會宣布啟動藝術交流會。(記者尤昱程／攝影)
協和山莊與新竹市文化基金會宣布啟動藝術交流會。(記者尤昱程／攝影)

協和山莊基金會與新竹市文化基金會29日聯合宣布，將啟動藝術交流會計畫「Arts Talk of Chrystal Park in 2024」，向美國藝文愛好者推廣介紹新竹市重要的兩個藝術場館——新竹市美術館和新竹市玻璃工藝博物館、以及代表這兩個場館的新竹在地藝術家。

計畫啟動茶會上，策展人黃莉翔表示，此計畫緣起於她撰寫的「走進無牆美術館(A Gallery in Formosa)」內連結紐約和新竹的兩篇文章，之後計畫則幸運地獲得新竹市文化局、新竹市文化基金會與協和山莊的支持，進一步落實了新竹和紐約的國際交流。

而有別於過去邀請個別藝術家到協和山莊駐村創作，今年將首次以藝術場館為「交流主角」，期待透過四位新竹在地藝術家的單件作品展出，來進一步推廣新竹市美術館和新竹市玻璃工藝博物館；這些藝術家分別為李國陽、黃瓊儀、莊志輝與蔡育田，目前，他們的作品已經在協和門窗總部一樓可以觀賞。

協和門窗董事長陳秋貴表示，此次交流會是協和山莊基金會第一次和台灣政府公部門新竹文化基金會合作，期望藉由藝術的交流，創造台灣和美國之間更多的藝術對話，為兩地之間的藝術交流搭起更積極的連線。

藝術交流會計畫的作品，將於三個地點展示和交流，首先將在本月29日至6月10日，於協和門窗總部一樓藝術空間展出，地址為31-10 Whitestone Expressway，第二站則將於6月14日至7月14日，在紐約總督島(Governors Island)7B的諾蘭公園(Nolan Park)台灣館，最後一站則將於7月19日至7月31日，在協和山莊展出，地址為134 S White Rock Rd, Holmes, NY 12531。

藝術家李國陽(左)、黃瓊儀(右)作品。(記者尤昱程／攝影)
藝術家李國陽(左)、黃瓊儀(右)作品。(記者尤昱程／攝影)

美術館 博物館

上一則

布碌崙社區巡邏隊安全培訓 教危機處理

下一則

老人局首辦跨代律動日 上千老人齊舞

延伸閱讀

台藝術家雷驤離世享壽85歲 女兒雷光夏：父親熱愛生命 如今輕快飛奔而去

台藝術家雷驤離世享壽85歲 女兒雷光夏：父親熱愛生命 如今輕快飛奔而去
山西太原火車站候車廳 仙女壁畫「露點了」網友吵翻

山西太原火車站候車廳 仙女壁畫「露點了」網友吵翻
太陽花運動10周年主題展 總督島續展

太陽花運動10周年主題展 總督島續展
紐約男子無差別攻擊路人 以反猶太主義等仇恨罪遭檢方起訴

紐約男子無差別攻擊路人 以反猶太主義等仇恨罪遭檢方起訴

熱門新聞

紐約州洛克蘭郡逮捕三名偷挖竹筍的華人。(本報資料圖，僅為示意圖)

紐約上州逮捕3名偷挖竹筍的布碌崙華人

2024-05-23 18:02
紐約周四天氣預計惡化，當天中午將有破壞性冰雹和時速60哩的強風侵襲。示意圖。(市長辦公室提供)

60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心

2024-05-22 17:21
傷者疑似是騎過人行道崎嶇不平處(右處)時，失控撞向地面。(記者顏潔恩/攝影)

電動車失控翻倒 紐約華婦頭撞地 腦死命危

2024-05-25 14:22
FBI聯合尼加拉郡州警辦公室經過六個月調查，在月前突襲檢查了一家華人按摩店，逮捕了47歲的營業人員宋麗年(Linian Song，音譯)。(取自尼加拉郡州警辦公室官網)

紐約華人按摩店涉賣淫 FBI查獲店內隱藏隔間有避孕套、帳簿

2024-05-27 19:55
郭文貴被控以詐欺手法集資，然後利用騙來的資金享樂。(路透)

郭文貴庭審第四日 佛州華男作證：投資後覺得怪怪的

2024-05-28 20:15
皇后區郵件盜竊案件頻發，美國郵政應國會眾議員孟昭文要求進行調查，調查發現，郵政內部在該問題上存在嚴重管理不善的問題。(記者顏嘉瑩╱攝影)

紐約皇后區郵件盜竊嚴重 調查結果出爐

2024-05-25 07:19

超人氣

更多 >
四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了

四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了
搭機飛遠程 如何挑個最舒服的經濟艙位？

搭機飛遠程 如何挑個最舒服的經濟艙位？
3生肖「註定人上人」雞逢凶化吉、鼠少年得志、這生肖富貴寫臉上

3生肖「註定人上人」雞逢凶化吉、鼠少年得志、這生肖富貴寫臉上
快檢查手機…2款舊iPhone有缺陷 用戶將獲賠高達349元

快檢查手機…2款舊iPhone有缺陷 用戶將獲賠高達349元
吃不下去…華人團購便宜櫻桃 踩雷又受氣

吃不下去…華人團購便宜櫻桃 踩雷又受氣