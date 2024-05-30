協和山莊、新竹市啟動藝術交流會

協和山莊與新竹市文化基金會宣布啟動藝術交流會。(記者尤昱程／攝影)

協和山莊基金會與新竹市文化基金會29日聯合宣布，將啟動藝術交流會計畫「Arts Talk of Chrystal Park in 2024」，向美國藝文愛好者推廣介紹新竹市重要的兩個藝術場館——新竹市美術館 和新竹市玻璃工藝博物館 、以及代表這兩個場館的新竹在地藝術家。

計畫啟動茶會上，策展人黃莉翔表示，此計畫緣起於她撰寫的「走進無牆美術館(A Gallery in Formosa)」內連結紐約和新竹的兩篇文章，之後計畫則幸運地獲得新竹市文化局、新竹市文化基金會與協和山莊的支持，進一步落實了新竹和紐約的國際交流。

而有別於過去邀請個別藝術家到協和山莊駐村創作，今年將首次以藝術場館為「交流主角」，期待透過四位新竹在地藝術家的單件作品展出，來進一步推廣新竹市美術館和新竹市玻璃工藝博物館；這些藝術家分別為李國陽、黃瓊儀、莊志輝與蔡育田，目前，他們的作品已經在協和門窗總部一樓可以觀賞。

協和門窗董事長陳秋貴表示，此次交流會是協和山莊基金會第一次和台灣政府公部門新竹文化基金會合作，期望藉由藝術的交流，創造台灣和美國之間更多的藝術對話，為兩地之間的藝術交流搭起更積極的連線。