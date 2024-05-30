布碌崙社區巡邏隊安全培訓 教危機處理

本地社區巡邏隊29日在羊頭灣進行安全培訓。(陳麗娜提供)

布碌崙(布魯克林)由社區自發組成的「本地社區巡邏隊」(Local Community Patrol，簡稱LCP)，29日在羊頭灣邀請市消防局富有經驗的人員，為巡邏隊進行安全培訓；消防員強調，一切都應以安全為首，在保證自身安全的前提下行事，遇到危機情況第一時間要打911求助。

當日的培訓於華人 健康協會在羊頭灣的會所進行，活動邀請了資深的華裔 消防員林遠文(David Lin)，為LCP的成員們進行安全培訓，並回答現場民眾有關巡邏工作和安全等的相關提問。

林遠文強調，在保證自身安全的情況下，LCP隊員遇到危險情況就應馬上撥打911求助，將掌握的消息告知接線員，特別是事發的地址；若不知道具體位置，則應說明是哪條街道的交匯處、事發地點附近的建築物，比如說出當地人都會知道的商店等。如果發現現場有人受傷，在與接線員溝通時，盡可能提供愈多的信息愈好，像是對方是否處於清醒狀態、性別、年齡、族裔等信息。

一名LCP成員提問，若處在一起槍擊 案中，應如何作出最妥當的應對，林遠文對此回應道，若槍擊案還在發生，代表槍手還在現場或附近，不建議隊員們與槍手正面交手，很有可能會遭遇重傷，最好的作法仍然是報警；若過程中有隊員受傷，出於安全原因，在現場救援的隊員們要避免與其血液接觸，並趕緊叫來救護車。

LCP負責人陳麗娜表示，目前已招收近百名來自當地的社區成員，他們是關注當地治安的居民和商家們，大多以華裔為主；她表示，看到那麼多華人付出時間和精力來維護家園的治安，非常感動，也繼續呼籲更多有能力的人加入LCP，利用空閒的時間做有意義的事，特別是身壯力健的年輕人們。有意者可撥電至(646)-580 6612、或瀏覽網站www.localcommunitypatrol.org，查詢更多詳情。