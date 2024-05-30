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國民兵巡邏紐約地鐵 今夏或繼續保留

記者劉梓祁／紐約報導
紐約地鐵國民兵，霍楚指今夏或繼續保留。(州長辦公室提供)
紐約地鐵國民兵，霍楚指今夏或繼續保留。(州長辦公室提供)

由於紐約市地鐵攻擊案增加，州長霍楚(Kathy Hochul)年初宣布增派千名州警與國民兵，在市警(NYPD)同時增援基礎上，協助巡查及檢查背包；儘管如此，州府並未透露此舉措的持續時長，但在近日表示或會在夏天繼續保留。

本年早前，在一系列槍案和傷人案發生後，霍楚宣布增派750名國民兵和250名州警進入地鐵系統，安全巡查並協助市警隨機檢查乘客的隨身物品，確保乘客的安全。

根據州府預算部門統計，自增援行動啟動以來，當局已花費約270萬元。州軍事和海軍事務部(Division of Military and Naval Affairs)表示，每日平均有兩名國民兵被派往五個行政區內的85個地鐵站

然而，因大量身著軍裝的國民兵曾手持步槍執勤，引來部分乘客及市警高層不滿，霍楚其後已下令，要求不得攜帶軍用突擊步槍。交通維權機構「乘客聯盟」(Riders Alliance)等組織批評指，國民兵的加入令地鐵成為「戰場」。

霍楚則說，該項目已獲得「全面的成功」。她還表示，儘管地鐵犯罪率顯著下降，國民兵目前可能仍將繼續留守。犯罪統計顯示罪案通常會在夏季增加，因此當前並非撤出國民兵的時機。

州軍事和海軍事務部發言人德爾(Eric Durr)指，自增派維安人員以來，國民兵已完成4657次協助市警和大都會運輸署(MTA)的執勤任務，其中每次前往地鐵站都算作一次任務。

州預算部門估計，若此行動持續達一年，其成本將達到1700萬元，約每月140萬元。目前，MTA已每月花費約100萬元用於雇用私人保安，阻止逃票行為，而市警捷運警員的加班費用，也從2022年的400萬元，升至2023年的1億5500萬元。

儘管霍楚未解釋如何判斷加強安保的措施是否有效，但她強調市內地鐵的犯罪率正在下降。市警數據顯示，截至4月，本年地鐵犯罪率比2023年同期下降5%。霍楚還說，將很快舉辦活動介紹統計數據。

 「乘客聯盟」發言人皮爾斯坦(Danny Pearlstein)則說，與其在檢票口部署部隊，州政府應該加倍投資於住房、醫療保健、教育、就業和為需要幫助的市民提供的服務。

地鐵站 國民兵 霍楚

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