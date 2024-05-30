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市警局法拉盛辦犯罪預防講座 加強警民連結

記者尤昱程／紐約報導
預防犯罪部門指揮官帕拉索斯，回答現場民眾問題。(記者尤昱程／攝影)
預防犯罪部門指揮官帕拉索斯，回答現場民眾問題。(記者尤昱程／攝影)

為幫助降低犯罪率，紐約市警局預防犯罪部門(Crime Prevention Division)，29日在法拉盛圖書館舉辦「社區交流座談」，警察在現場教導民眾遇到犯罪時該如何處置、宣導火警防治、並為民眾解惑，數百位華人到場參與。

預防犯罪部門指揮官帕拉索斯(Spiro Papavlasopoulos)表示，本次活動旨在強調三個重點，即社區參與、普及社區知識和預防犯罪發生。他說，法拉盛為迅速發展的社區，同時犯罪率也居高不下，對此，市警109分局為了更好地幫助語言不通的民眾，多請了許多講中文的警員協助民眾，盼能加強社區警民連結。

市警109分局局長科爾曼(Kevin Coleman)說，109分局一直以來對於社區民眾的安全意識相當重視，希望利用這個教育宣導機會，讓社區民眾更了解如何保護自己；他提醒，近幾周接獲許多人民幣換匯遇詐騙的案件，希望在場民眾在經手任何與錢財相關的事物時，務必謹慎小心。

活動中，近九成民眾皆為華人面孔，市警也以全中文進行犯罪預防宣導，其中聚焦在防範扒手、電話詐騙和避免郵件盜竊等方面的資訊。市警表示，目前最普遍的案件是銀行詐騙，常見的方式是告知民眾銀行帳戶遭凍結，罪犯往往利用民眾著急的心態行騙成功。

除了犯罪講座，市消防局也到場宣導火警相關知識。市消防員表示，電動自行車的電池著火是最常見的火警事件，提醒民眾購買電動自行車時，確保自己在合格認證的商家購買，充電時不要在前門充電，萬一發生火災時沒地方跑。他還請在場民眾務必確認自家的煙霧警報器有沒有在運作，每月檢查一次是最保險的預防措施。

現場有許多民眾表示接到電話詐騙，市警回應，若接到任何不熟悉的電話提出與錢財相關的事，都必須小心，也不要輕易將個資交出去；遇到任何問題，尋求協助是最好的辦法，報警為最重要的步驟。當日到場者還包括市警總局社區事務副局長史瓦特(Mark Stewart)和警長聯絡組助理局長林桂安等人。

法拉盛 華人 紐約市

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