華興多元文化中心 慶雙親同樂日

華興多元文化中心結合母親節和父親節，舉辦慶雙親同樂日活動。(主辦方提供)

華興多元文化中心近日在布碌崙(布魯克林)105小學(P.S.105)舉辦了一場別開生面的慶雙親同樂日活動。本次活動以「健康和旅遊資訊」為主題，吸引了來自各個社區的數百名居民參與這次活動。州參議員 曲怡文和州眾議員 鄭永佳到場支持這次活動。

現場布置得如同一個小型嘉年華，非常熱鬧，充滿了歡聲笑語和溫馨的家庭氛圍。有許多家長帶著年幼的孩子前來參加這次活動。華興多元文化中心負責人梁華釗表示，5月12日是母親節 ，6月16日是父親節，他們希望通過這次活動，把這兩個節目合併在一起過，讓孩子們更多體會到家長的付出，讓家庭關係更加融洽。與此同時，他們也想藉此機會讓更多的家庭意識到健康生活的重要性，同時也能激發他們探索世界的興趣和熱情。

這次活動獲得多個醫療健康機構和旅遊中介機構的支持，他們不僅在現場提供豐富的醫療健康和旅遊信息，也為參與者提供了豐富的禮品，他們通過組織並讓參與者贏取各種獎品。

州參議員曲怡文和州眾議員鄭永佳到場支持這次活動，認為慶雙親同樂日活動拉近了家長和孩子之間的距離，活動不僅豐富了社區居民的假日生活，還增強了社區凝聚力。梁華釗說，華興多元文化中心今後將繼續舉辦類似的文化活動，豐富社區居民的文化生活，促進社區的和諧發展。