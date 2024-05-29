我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密州人倫慘案 三寶媽槍殺9歲女兒並淹死一子、第三子獲救

美軍F-35B戰機墜毀爆炸 飛行員彈跳逃生重傷

華興多元文化中心 慶雙親同樂日

記者胡聲橋／紐約報導
華興多元文化中心結合母親節和父親節，舉辦慶雙親同樂日活動。(主辦方提供)
華興多元文化中心結合母親節和父親節，舉辦慶雙親同樂日活動。(主辦方提供)

華興多元文化中心近日在布碌崙(布魯克林)105小學(P.S.105)舉辦了一場別開生面的慶雙親同樂日活動。本次活動以「健康和旅遊資訊」為主題，吸引了來自各個社區的數百名居民參與這次活動。州參議員曲怡文和州眾議員鄭永佳到場支持這次活動。

現場布置得如同一個小型嘉年華，非常熱鬧，充滿了歡聲笑語和溫馨的家庭氛圍。有許多家長帶著年幼的孩子前來參加這次活動。華興多元文化中心負責人梁華釗表示，5月12日是母親節，6月16日是父親節，他們希望通過這次活動，把這兩個節目合併在一起過，讓孩子們更多體會到家長的付出，讓家庭關係更加融洽。與此同時，他們也想藉此機會讓更多的家庭意識到健康生活的重要性，同時也能激發他們探索世界的興趣和熱情。

這次活動獲得多個醫療健康機構和旅遊中介機構的支持，他們不僅在現場提供豐富的醫療健康和旅遊信息，也為參與者提供了豐富的禮品，他們通過組織並讓參與者贏取各種獎品。

州參議員曲怡文和州眾議員鄭永佳到場支持這次活動，認為慶雙親同樂日活動拉近了家長和孩子之間的距離，活動不僅豐富了社區居民的假日生活，還增強了社區凝聚力。梁華釗說，華興多元文化中心今後將繼續舉辦類似的文化活動，豐富社區居民的文化生活，促進社區的和諧發展。

眾議員 參議員 母親節

上一則

姚江林醫生30多年腸胃專科詳談胃腸鏡檢查重要性

下一則

和統會座談 譴責賴清德拒承認「九二共識」

延伸閱讀

布碌崙地鐵站 2女無故遭人襲擊 警通緝嫌犯

布碌崙地鐵站 2女無故遭人襲擊 警通緝嫌犯
國殤日假期 康尼島戲水遊客多 華裔家庭享受親子時光

國殤日假期 康尼島戲水遊客多 華裔家庭享受親子時光
化喪子痛服務社區 劉文健父母獲華康會頒獎

化喪子痛服務社區 劉文健父母獲華康會頒獎
莊文怡辦公室 助華人申請住房補貼

莊文怡辦公室 助華人申請住房補貼

熱門新聞

紐約州洛克蘭郡逮捕三名偷挖竹筍的華人。(本報資料圖，僅為示意圖)

紐約上州逮捕3名偷挖竹筍的布碌崙華人

2024-05-23 18:02
紐約周四天氣預計惡化，當天中午將有破壞性冰雹和時速60哩的強風侵襲。示意圖。(市長辦公室提供)

60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心

2024-05-22 17:21
傷者疑似是騎過人行道崎嶇不平處(右處)時，失控撞向地面。(記者顏潔恩/攝影)

電動車失控翻倒 紐約華婦頭撞地 腦死命危

2024-05-25 14:22
FBI聯合尼加拉郡州警辦公室經過六個月調查，在月前突襲檢查了一家華人按摩店，逮捕了47歲的營業人員宋麗年(Linian Song，音譯)。(取自尼加拉郡州警辦公室官網)

紐約華人按摩店涉賣淫 FBI查獲店內隱藏隔間有避孕套、帳簿

2024-05-27 19:55
皇后區郵件盜竊案件頻發，美國郵政應國會眾議員孟昭文要求進行調查，調查發現，郵政內部在該問題上存在嚴重管理不善的問題。(記者顏嘉瑩╱攝影)

紐約皇后區郵件盜竊嚴重 調查結果出爐

2024-05-25 07:19
Section 8住房補助申請，紐約15年來首次開放。(記者劉梓祁／攝影)

提供低收入住房補貼 紐約15年來首次開放Section 8申請

2024-05-21 14:34

超人氣

更多 >
海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡
他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…

他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…
拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光

拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光
地稅2年漲8倍 只領社安金的蒙大拿老人工作只為付稅

地稅2年漲8倍 只領社安金的蒙大拿老人工作只為付稅
黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費

黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費