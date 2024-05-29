莊文怡攜手猶太社區 慶亞裔月和猶太遺產
市議員莊文怡攜手班森賀猶太社區中心(Marks JCH Bensonhurst)和紐約猶太社區關系理事會(Jewish Community Relations Council of New York)舉行慶祝亞裔傳統月和猶太遺產活動，慶祝兩個社區之間的緊密聯繫，共有各界嘉賓和來自華人社區與猶太裔社區耆老數百人出席，共有五位華裔和猶太裔優秀人士在這次活動中獲獎。
市議員莊文怡在慶祝活動上致辭時表示，世世代代以來，猶太裔和亞裔一直並肩生活，互相支持，互相保護。華裔和猶太裔在公共安全、優質教育和尊重長輩等方面擁有共同的價值觀，讓這兩個社區之間的聯繫比大多數人想像的更加緊密。她希望兩個族裔今後有更多互動和協作。
前市議員、現任紐約猶太社區關系理事會執行長崔馬克(Mark Treyger)表示，很高興能與莊文怡共同舉辦這一紀念活動。猶太人與亞裔之間建立牢固的關系，對於促進相互理解、文化交流和團結一致反對一切形式的仇恨至關重要。
有五位優秀人士在這次活動中獲頒「社區與文化領導獎」，他們分別是猶太裔的Neli Salniker、Eduard Vasilyevand、Nora Polisar和華裔宋真瑱與夏麗珍。
今年已81歲的宋真瑱，於1975年從柬埔寨移民來美，從2005年開始她在班森賀猶太社區中心做義工，利用自己多語言的優勢為大家做翻譯，幫助看書信和填表等。在眾人的熱烈掌聲中，五位優秀人士接受市議員莊文怡送上的獎杯和州眾議員幕僚長賀立寧頒發的褒獎狀。
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