莊文怡攜手猶太社區 慶亞裔月和猶太遺產

班森賀華社與猶太社區共慶亞太裔傳統月和猶太遺產。(記者胡聲橋／攝影)

市議員莊文怡攜手班森賀猶太 社區中心(Marks JCH Bensonhurst)和紐約猶太社區關系理事會(Jewish Community Relations Council of New York)舉行慶祝亞裔 傳統月和猶太遺產活動，慶祝兩個社區之間的緊密聯繫，共有各界嘉賓和來自華人社區與猶太裔社區耆老數百人出席，共有五位華裔 和猶太裔優秀人士在這次活動中獲獎。

市議員莊文怡在慶祝活動上致辭時表示，世世代代以來，猶太裔和亞裔一直並肩生活，互相支持，互相保護。華裔和猶太裔在公共安全、優質教育和尊重長輩等方面擁有共同的價值觀，讓這兩個社區之間的聯繫比大多數人想像的更加緊密。她希望兩個族裔今後有更多互動和協作。

前市議員、現任紐約猶太社區關系理事會執行長崔馬克(Mark Treyger)表示，很高興能與莊文怡共同舉辦這一紀念活動。猶太人與亞裔之間建立牢固的關系，對於促進相互理解、文化交流和團結一致反對一切形式的仇恨至關重要。

有五位優秀人士在這次活動中獲頒「社區與文化領導獎」，他們分別是猶太裔的Neli Salniker、Eduard Vasilyevand、Nora Polisar和華裔宋真瑱與夏麗珍。