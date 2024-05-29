收集16年數據 史島居民憂心排水問題惡化

颶風「珊迪」襲擊三個月後，市府開始拆除史島受洪水浸泡損壞的房屋。(本報檔案照)

在調查收集了16年的數據後，市主計長蘭德(Brad Lander)最近發表報告稱，史泰登島居民對該島的雨水排放和下水道維護並不樂觀，認為存在的問題比以往任何時候都更嚴重。

研究者將65%及以上居民的積極反饋率視為「很滿意」；將50-64%的積極反饋率視為「滿意」；將35-49.9% 積極反餽率視為「不滿意」；將35%以下的積極反餽率視為「很不滿意」。而按照這一標準來看，2008年史島居民作為一個整體，對洪水 排放和下水道維護的積極反餽率為50.2%，達到了「滿意」的程度，如果分區看，南岸「滿意」，中島「不滿意」，北岸「不滿意」。

在2008年民意調查近十年後，到了2017年，史島整體的積極反饋率下降到了48.3%，處於「不滿意」的範圍，史島南岸、中島和北岸三個區都「不滿意」。史島共和黨市議員博萊利(Joe Borelli)稱，2012年肆虐史島海岸的颶風 珊迪(Hurricane Sandy)改變了史島居民的看法。

到了2023年，史島居民對洪水排放和下水道維護的積極反饋率繼續下降，達到了45.5%。儘管如此，分區來看，中島達到了「滿意」的程度，而南岸和北岸繼續「不滿意」。

史島民主黨女議員漢克斯(Kamillah Hanks)表示，極端天氣事件，比如2021年的艾妲颶風(Hurricane Ida)和熱帶風暴奧菲莉亞(Tropical Storm Ophelia)使城市的基礎設施不堪重負，凸顯出其脆弱性，給整個史島地區造成巨大財產損失。

她還認為，史島老化的基礎設施不足以應對日益頻繁和嚴重的風暴。儘管實施了降雨準備計畫(Rainfall Ready Plan)並撥了3億1100萬元的聯邦救災資金，城市的準備和響應系統仍存在嚴重缺陷，史島迫切需要在暴雨 應急準備方面做出重大改進。