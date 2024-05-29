亞太裔委員會新成員 2華人獲任命

州長霍楚(Kathy Hochul)28日宣布六位新成員加入亞太裔委員會，其中包括杜彼得(左三)和羅添福(右二)兩位華人。(州長辦公室提供)

州長霍楚 (Kathy Hochul)28日宣布六位新成員加入亞太裔委員會，其中包括杜彼得和羅添福兩位華人 。同日，全州14處地標建築亮起了粉紅色和淺藍色燈光，以慶祝亞太裔傳統月。

新成員包括華商會首席顧問杜彼得、布碌崙華人社區服務中心創始人羅添福(Tim Law)、紐約州保險基金(New York State Insurance Fund)執行總監瓦西什特(Gaurav Vasisht)、亞美聯盟(Asian American Federation)副總監Andrew Sta. Ana、韓美社區基金會主席Kyung Yoon，以及亞太裔公共關係協會雪城分會(Asian Pacific Islander American Public Affairs Association Syracuse Chapter)主席Tai Shaw。

霍楚說：「亞太裔傳統月是一個重要的里程碑，是對紐約充滿活力的亞太裔社區的認可。這些新任命成員都是高度合格且熱中於公共服務的人士，他們將在委員會的工作中發揮關鍵作用。」亞太裔委員會於去年11月通過立法成立，負責就政策提供建議並協調計畫，以增強紐約亞太裔社區的福祉。

霍楚去年曾撥款3000萬元幫助打擊仇恨犯罪 。她同時表示，今年的州預算將再添3000萬元用於這些計畫。此外，州府再另外撥款3500萬元，專門針對尤其遭受仇恨犯罪和破壞影響較嚴重的社區，幫助提升社區安全和建立保護機制。

州長辦公室亞裔事務主任馬肖恩(Shawn Ma)表示，委員會提供的建議將有助於紐約建設更包容的環境。州眾議員李榮恩(Grace Lee)說：「州府亞太裔工作組(APA Task Force)很高興為委員會提供建議，並與州長及其手下合作，組建了一個強大而多元的團隊，來代表全州的亞太裔社區。」

28日晚，14個州地標建築還亮起了粉紅色和淺藍色燈光，以慶祝亞太裔傳統月，包括葛謨大橋(Gov. Mario Cuomo Bridge)、賓州車站莫尼漢車站大廳(Moynihan Train Hall)和大中央車站等。