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曲怡文力推 台山日決議案通過 社區代表見證

記者胡聲橋／紐約報導
台山社團代表到州府見證「台山日」決議案的通過。(曲怡文辦公室提供)
台山社團代表到州府見證「台山日」決議案的通過。(曲怡文辦公室提供)

在50名紐約台山社區代表的見證下，州參議員曲怡文力推的「台山日」的決議案28日在州參議會通過。該決議案建議將每年的2月12日設為「台山日」，紀念台山人200多年前遠渡重洋，在海外白手起家、落地生根，為美國和紐約社會做出的卓越貢獻。

曲怡文在通過「台山日」決議案的會議上說，自己從今年年初開始推動該決議，經過很大努力將其推上議程，「我敬佩一代代離鄉別井的台山遊子在海外打拼、且不忘故鄉情的精神，他們對美國多個領域都有諸多奉獻」。

曲怡文特別提到一些著名的台山籍美國人，比如職業生涯橫跨無聲電影、第一部彩色電影、電視和廣播的黃柳霜(Anna May Wong)，美國去年還發行了印有她肖像的25分硬幣；台山籍作家和社會活動家陳玉平(Grace Lee Boggs)，在1940年代到1960年代身處社會變革前沿，大力為亞裔美國人鼓與呼；知名華裔攝影師李揚國(Corky Lee)生前致力於挖掘建設太平洋鐵路的華人勞工歷史，記錄亞裔的歷史貢獻和傷痛。

一些台山社團都派代表到州府奧伯尼(Albany)見證決議的通過。紐約台山聯誼會主席甄錦榮感謝曲怡文大力支持並推動自己提出的在海外紀念台山人的提議。他說，一定要讓台山人在海外獲得認可，共同慶祝台山日的誕生。

台山端芬美東校友會會長梁仲禮表示，他有幸到州府見證「台山日」的決議案的通過，並慶祝台山建成525周年，作為台山人後裔，他十分自豪。

美國廣東僑胞聯合總會主席劉志斌說，台山人是最早來到美國的中國移民，台山日將鼓勵和傳承台山的歷史和文化，提醒後代永記祖先的貢獻。

台山社團代表到州府見證「台山日」決議案的通過。(曲怡文辦公室提供)
台山社團代表到州府見證「台山日」決議案的通過。(曲怡文辦公室提供)
台山社團代表到州府見證「台山日」決議案的通過。(曲怡文辦公室提供)
台山社團代表到州府見證「台山日」決議案的通過。(曲怡文辦公室提供)

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