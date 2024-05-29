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法拉盛草原可樂娜公園 潮汐門橋翻新

記者尤昱程／紐約報導
重建後的潮汐門橋將比原來寬近五呎，此為示意圖。(劉醇逸辦公室提供)
重建後的潮汐門橋將比原來寬近五呎，此為示意圖。(劉醇逸辦公室提供)

紐約市公園局和紐約市設計與施工局近日與皇后區區長理查茲(Donovan Richards)及其他地方官員，共同為法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)潮汐門橋(Tide Gate Bridge，也被稱為海豚橋)翻新工程舉行動工儀式，這項耗資4100萬元的項目，將全面翻新潮汐門橋，預計將於2027年夏季完成。

潮汐門橋建於1938年，為了隔年的世界博覽會而建，旨在控制法拉盛溪的潮水流入公園。此次翻新項目將替換現有橋面，寬度將增加約4.6呎，橋樑的人行道將延伸並連接兩側現有的人行道，兩側的道路也將重新鋪設，現有公用設施管線將被替換。

此外，該項目還計畫在橋的西北設沿岸增加濕地，種植互花米草，附近地區也將種植包括柳枝稷、一枝黃花屬以及香根菊等八種高地物種。

市公園局局長多諾霍(Sue Donoghue)表示，這項投資旨在延長橋樑的使用壽命，保護水道生態，確保公園的可持續性，並造福所有紐約市民。州參議員劉醇逸表示，潮汐門橋在調節法拉盛溪流量以及控制來自周圍公路的徑流量方面起著重要作用，因此市政府優先考慮這一基礎設施的翻新非常必要。

重建後完成的潮汐門橋的示意圖。(劉醇逸辦公室提供)
重建後完成的潮汐門橋的示意圖。(劉醇逸辦公室提供)

法拉盛 紐約市 投資

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