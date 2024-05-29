法拉盛草原可樂娜公園 潮汐門橋翻新

重建後的潮汐門橋將比原來寬近五呎，此為示意圖。(劉醇逸辦公室提供)

紐約市 公園局和紐約市設計與施工局近日與皇后區區長理查茲(Donovan Richards)及其他地方官員，共同為法拉盛 草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)潮汐門橋(Tide Gate Bridge，也被稱為海豚橋)翻新工程舉行動工儀式，這項耗資4100萬元的項目，將全面翻新潮汐門橋，預計將於2027年夏季完成。

潮汐門橋建於1938年，為了隔年的世界博覽會而建，旨在控制法拉盛溪的潮水流入公園。此次翻新項目將替換現有橋面，寬度將增加約4.6呎，橋樑的人行道將延伸並連接兩側現有的人行道，兩側的道路也將重新鋪設，現有公用設施管線將被替換。

此外，該項目還計畫在橋的西北設沿岸增加濕地，種植互花米草，附近地區也將種植包括柳枝稷、一枝黃花屬以及香根菊等八種高地物種。