可負擔上網資金告竭 影響百萬家庭

根據城市未來中心(Center For An Urban Future)公布的數據，近100萬戶紐約市家庭已註冊該計畫，該計畫的結束恐將給他們造成重大影響。(記者范航瑜／攝影)

國會於4月停止了對聯邦「可負擔上網計畫」(Affordable Connectivity Program)的資金供給。根據城市未來中心(Center For An Urban Future)近日公布數據，近100萬戶紐約市 家庭已註冊該計畫，該計畫的結束恐將給他們造成重大影響。

聯邦可負擔上網計畫根據收入水平，每月向網際網路服務提供商支付一定的信用額度，以為低收入 居民提供低價網路。資金一旦告竭，網路服務提供商或將無法負擔費用的客戶的網際網路服務，或者僅提供較少的折扣費率。

在全國擁有最大公共住房群的皇后區長島市 (Long Island City)，該計畫註冊率最高，達到了84%。而曼哈頓華埠所在的郵編區域10002和10013的註冊率，分別為46%和12%。

儘管國會項目資金告竭，紐約市也推出了自己的可負擔網際網路服務。大約33萬住在紐約市房屋管理局(NYCHA)建築內的居民已通過「大蘋果連接」(Big Apple Connect)計畫獲得了免費網際網路。市府技術與創新辦公室發言人勒讓德(Ray Legendre)表示，這些居民的網路不會受到聯邦計畫結束的影響。

「大蘋果連接」由市長亞當斯(Eric Adams)發起，投資9000萬元。該計畫宣布時，一些政策制定者批評其與聯邦援助重複浪費。值得注意的是，該計畫也沒有長期資金支持。其合同將在2025年到期，或將能夠選擇延長至2027年。讓德補充說，紐約市正在推動聯邦計畫的延長。

2021年，在紐約市約850萬戶家庭中，近四分之一沒有網路連接，最貧困的紐約人中近一半沒有寬帶接入。國會眾議員高德曼(Dan Goldman)去年曾呼籲聯邦在2024年預算中提供70億元資金用於「可負擔上網計畫」，但最終無果。聯邦上訴法院4月底裁定，網路服務提供商需向低收入居民提供低價寬帶服務，但招致多家電信巨頭反對。