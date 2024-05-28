麥迪臣社區中心 29日辦心理健康日

麥迪臣社區中心宣布將於29日(周三)在曼哈頓華埠，舉辦亞太裔傳統月與心理健康日活動。(記者和釗宇／攝影)

5月是「心理健康 意識月」，麥迪臣社區中心(Hamilton-Madison House)宣布將於29日(周三)在曼哈頓華埠 ，舉辦亞太裔傳統月與心理健康日活動，屆時將邀請心理健康專家為居民答疑解惑，同時也舉辦有益健康的活動及禮品抽獎等。

據了解，自新冠疫情以來，民眾對心理健康服務的需求激增30%，但社區醫療機構的心理健康服務資源有限，而且亞裔 是最不願尋求心理健康幫助的族群。麥迪臣社區中心心理健康外展部門的初步數據顯示，該機構的外展和心理治療活動，已經改社區相關的精神科住院率減少78%，其中不乏經常需要進入急診室或者住院的案例。

麥迪臣社區中心行政總監陳綺華表示，在29日的活動中，麥迪臣社區中心將邀請該機構心理醫生Jihan Ryu主講麥迪臣社區中心對社區心理健康的影響，以及亞裔美國社區當前的心理挑戰、趨勢、麥迪臣社區中心的項目成果以及如何獲得幫助。

西奈山醫院住院醫師金Lilian則將分享為自閉症譜系人群爭取權益的相關內容。她表示，亞裔美國青年人的自閉症發病率最高，但不到1%的亞裔美國兒童得到所需的幫助。在活動中，她將介紹典型自閉症癥狀的識別、如何獲得幫助、獲取服務和治療。

市長社區心理健康辦公室黃伊華表示，市府希望與包括麥迪臣社區中心在內的社區組織保持緊密聯繫，傾聽社區需求。她說，希望通過這次活動改善亞太裔在心理健康方面的處境，尤其是年輕人，打破亞裔文化中對心理健康問題的污名化。黃伊華表示，社區組織在這個過程中會起到重要作用，因為移民社區需要多語言服務，市府也致力於吸引更多少數族裔年輕人加入社工的行列。

心理健康日活動將於29日(周三)下午3時舉行，地點是麥迪臣街(Madison St)50號的麥迪臣社區中心；活動對所有民眾免費開放，主辦方還將舉辦有益健康的活動以及禮品抽獎等。