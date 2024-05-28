國殤日 華埠遊行 紀念陣亡將士

紐約華裔美國退伍軍人會冒雨遊行以紀念陣亡將士。(記者許君達／攝影)

紐約華裔 美國退伍軍人會於27日國殤日下午在曼哈頓華埠 舉辦例行遊行。雖然活動當日紐約市遭遇暴風雨天氣，但紀念活動依舊照常進行。遊行過後，隊伍在華埠劉錦廣場(Kimlau Square)的華裔軍人忠烈坊集結，並舉行紀念活動。

參與遊行的包括退伍軍人會以及紐約華裔美國退伍軍人婦女會，到場嘉賓除退伍軍人會職員外，還包括駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢、紐約中華公所主席朱超然、美東聯成公所主席梁漢本、紐約台山寧陽會館主席伍健平，以及市議員馬泰(Christopher Marte)和身為退伍軍人會成員的州眾議員鄭永佳等民選官員。

由於天氣原因，從中華公所門前開始、沿勿街(Mott St.)行進的遊行略為倉促，但在隊伍抵達勿街南端的劉錦廣場後，雨勢有所緩和。在忠烈坊下的紀念活動內容包括牧師禱告、演唱國歌、為華裔陣亡軍人敬獻花圈以及合唱「天佑美國」(God Bless America)等。

退伍軍人會主席鄧燦業表示，紀念的意義不僅是向失去了丈夫或父親的家庭表示同情，更是為了讓後人知道他們是為了這個國家而犧牲。曾任退伍軍人會主席的朱超然表示，「戰爭是殘酷的，發生在20世紀的多場戰爭奪去了數以百萬計美國軍人的生命，但正是他們的犧牲，才保衛了美國現在所享受的民主與自由。這也是我們今日在這裡向陣亡將士們獻上最崇高敬意的原因。」

張麗賢則提到，華裔軍人書寫的傳奇不僅在美軍中流傳，也激勵著大洋對岸的盟友。作為一個熱愛和平的自由國度，中華民國 與美國一樣，隨時做好一切準備應對來自極權政權的攻擊。